Le nouveau maire de New York, Éric Adams, désigné Citoyen d’Honneur de la ville de Mbour…

Le Conseil municipal de Mbour, réuni en session ordinaire le lundi 27 décembre 2021, a donné un avis favorable à la proposition d’élévation du nouveau Maire de New-York, Monsieur Eric Leroy Adams, au rang de « Citoyen d’honneur de la ville de Mbour » en hommage à la communauté afro-américaine et en vue d’un partenariat fructueux entre les deux villes.

Pour rappel, la ville New York, officiellement nommée City of New York, est la plus grande ville des États-Unis en nombre d'habitants et l'une des plus importantes du continent américain et du monde. La ville de New York se compose de cinq arrondissements appelés boroughs que sont Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island.

New York exerce un impact significatif sur le commerce mondial, la finance, les médias, l'art, la mode, la recherche, la technologie, l'éducation, le divertissement et le tourisme, regroupant l'ensemble des caractéristiques d'une ville mondiale.

Avec notamment Genève, Bâle et Strasbourg, New York est l'une des rares villes au monde à être le siège de plusieurs institutions internationales sans être capitale politique d’un État.

New York se place en tête dans la triade des grands centres financiers mondiaux avec Londres et Hong Kong. Le quartier financier de New York, ancré par Wall Street dans le Lower Manhattan, fonctionne ainsi comme la « capitale financière du monde », abritant les deux plus grandes bourses du monde par capitalisation, le New York Stock Exchange (Bourse de New York) et le NASDAQ, tandis que le nouveau One World Trade Center est le plus haut gratte-ciel d'Amérique du Nord.

New York est l'une des villes les plus cosmopolites du monde, par ses nombreux quartiers ethniques, avec une forte communauté africaine sur place.

Enfin, New York accueille des institutions d'importance mondiale. On peut notamment citer le siège de l'ONU, mais aussi de nombreux sièges de multinationales, des centres culturels tels que le Metropolitan Museum of Art, le Brooklyn Museum, le Museum of Modern Art, le Lincoln Center et des salles de spectacle de renommée mondiale comme le Madison Square Garden.

De nombreuses universités réputées sont situées à New York, notamment l'université de la ville de New York, l'université Columbia, l'université de l’État de New York, et l'université Rockefeller, qui sont classées dans le top 50 des meilleures universités dans le monde.

Le conseil municipal de New York a voté le 30 juin 2021 un budget record qui s’élève à 98,7 milliards de dollars (soit environ 57,168,646,000,000 CFA de Francs CFA). Soit une hausse de 10,5 milliards de dollars par rapport à l’année dernière.

Monsieur Eric Adams, citoyen américain d’origine africaine, est l’actuel maire de l’arrondissement de Brooklyn de 2014 à 2021.

Il est élu maire de la ville de New York le 2 novembre 2021 en dominant largement son rival républicain, Curtis Sliwa, raflant 67 % des suffrages exprimés, devenant ainsi le second maire noir de la ville, après le premier en la

personne de David Dinkins entre 1990 et 1993. Il prendra fonction officiellement le 1 janvier 2022 en tant que Maire de la Ville de New-York.

Éric Adams, citoyen américain d’origine africaine, d’après les tests d’origine que les noirs américains font pour déterminer leur région d’origine en Afrique, affirme que les résultats de ses tests indiquent que ses ancêtres sont d’origine sénégalaise. C’est pourquoi en novembre 2019, il était venu lancer sa campagne au Sénégal.

Et c’est aussi pour cette raison, entre autres, que la Commune de Mbour, ville de diversité culturelle ouverte sur le monde, sous le leadership du Maire Fallou Sylla et de ses Conseillers spéciaux en charge de la Coopération Décentralisée, a validé la proposition de l’élever au rang de « Citoyen d’Honneur de la Ville de Mbour ».

Ce projet a été rendu possible grâce à la forte implication de dignes fils de Mbour établis aux USA et particulièrement de Monsieur Papa Ibrahima Sow, ancien Président de l’Association des Sénégalais d’Amérique et membre de l’équipe de campagne victorieuse du nouveau Maire de New-York ainsi que de beaucoup d’autres mbourois de la diaspora à New-York.

À présent, il appartiendra au futur Maire de Mbour, qui qu’il soit incha Allah, de travailler à transformer ce rapprochement avec la ville de New-York en opportunités mutuelles pour nos villes respectives. Il lui appartiendra également de faire vivre et grandir ce beau partenariat au service de nos populations mbouroises.