Le message fort de Jude Bellingham pour Zinedine Zidane, Newcastle au fond du seau

Jude Bellingham rend encore un bel hommage à son idole, Newcastle vit mal sa terrible élimination, alors que l’Italie souffle pour l’AC Milan, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Bellingham veut imiter Zidane A Madrid, celui qui fait la Une c’est le joueur majeur depuis le début de la saison au Real, Jude Bellingham ! L’Anglais est clairement le facteur X de la Casa Blanca depuis le début de la saison et il a de grandes ambitions. Ce matin, il fait la Une de Marca après avoir livré une interview. Le journal madrilène placarde sa déclaration où il annonce la couleur tout en rendant hommage à une légende du club, Zinédine Zidane ! «J’espère préserver l’héritage de Zidane», a-t-il confié. «L’Anglais relève le défi de marquer le Real Madrid comme l’a fait Zizou.» Pour lui, son meilleur souvenir du Français, c’est la volée à Glasgow, en finale de la Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen en 2002. «Je continue d’apprendre, j’essaie de faire de mon mieux pour repousser mes limites», a-t-il aussi indiqué mais il se veut prêt à écrire sa légende au Real Madrid ! En tous cas, ses débuts sont tonitruants et il a toutes les cartes entre ses mains pour marquer l’histoire du club merengue ! Newcastle pleure… Newcastle s’est incliné à domicile face à l’AC Milan (2-1) et est éliminé de toutes compétitions européennes ! Une terrible désillusion parfaitement résumé par le Daily Mail ce matin qui parle du «malheur des Toons. Un match héroïque, mais Newcastle est éliminé de l’Europe, la mort dans l’âme.» Même sentiment sur la Une du Guardian qui reprend la déclaration d’Eddie Howe après la rencontre : «C’est difficile à accepter» ! La «douleur de Howe après la fin du rêve européen par le Milan», rapporte le quotidien britannique. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mot avec celui qui a tué les Magpies, Christian Pulisic. «L’ancien joueur de Chelsea donne le blues aux Toons en provoquant le retour de Milan qui met fin au rêve de Newcastle de participer à un printemps européen.» …Milan savoure ! En Italie, La Gazzetta dello Sport estime que le miracle n’a pas eu lieu, que les Milanais ont réagi «trop tard» dans cette phase de poules. «Milan gagne mais le miracle reste en demi-teinte.» Milan est donc reversé en Ligue Europa et Pioli a annoncé la couleur : «Nous allons gagner l’Europa League.» Pour le Corriere dello Sport : «Milan mord mais est relégué en Ligue Europa.» L’Italie trouve des points positifs et Milan sort la tête haute !