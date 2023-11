Le message fort d’Idrissa Gana Gueye sur le conflit israélo-palestinien

Après avoir offert la victoire (2-3) à Everton grâce à son but à la 86e minute contre Crystal Palace, le milieu de terrain en a profité pour adresser un message sur son compte X, à propos du conflit israélo-palestinien. « Cessez le feu. Après avoir marqué un but décisif hier (samedi), je ressens une immense fierté mais aussi une profonde inquiétude sur ce qui se passe dans le monde. Chaque jour, des innocents, victimes d’un conflit, vivent dans la détresse et la peur. Un cessez-le-feu est plus que nécessaire », peut-on lire sur le tweet du joueur sénégalais.