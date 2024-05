Le discours de Kylian Mbappé a ému l’Espagne, la nouvelle destination insolite de José Mourinho

Le discours d’adieu de Kylian Mbappé a ravi les médias espagnols, José Mourinho a une touche en Turquie et le plan de Porto pour recruter Vitor Roque. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Mbappé fait déjà la fierté de Madrid Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de Ligue 1, hier soir, sans grande surprise. Dans son discours, le numéro 7 du PSG a encore confirmé qu’il allait quitter la Ligue 1, sans dévoiler son futur club. Selon la presse madrilène, le Real Madrid pourrait communiquer sur la signature de Kylian Mbappé dans quelques jours seulement, après la finale de la Ligue des champions. Pour le journal Marca, «Mbappé pense déjà comme un fan du Real Madrid». «Il peut partir la tête haute», écrit le journal, comme Mbappé l’a lui-même annoncé. Les journalistes, du média pro-Madrid, se disent amusés de voir Mbappé rigoler à chaque question sur son avenir. Du côté de média AS, on salue la régularité de Kylian Mbappé qui est allé chercher son 5ème titre de meilleur joueur du championnat de France. Pour le quotidien espagnol, «il est l’un des meilleurs du monde et bientôt de LaLiga». Mourinho va se tester en Turquie À la Une de Fotomaç ce mardi, on retrouve un certain José Mourinho. Aziz Yıldırım, qui se présente à nouveau à la présidence de Fenerbahçe, a fait des déclarations chocs et a présenté être en contact avec le manager portugais. Les deux hommes se seraient rencontrés la semaine dernière et auraient discuté de sa possible arrivée pendant 2 heures. Aziz Yıldırım a promis des recrues de taille à Mourinho s’il accepte de rejoindre le club turc. Porto va tout tenter pour Vitor Roque Le FC Porto a une proposition importante à faire au FC Barcelone. À en croire les informations du média portugais A Bola, les Dragoes veulent se faire prêter le jeune buteur Vitor Roque avec une option d’achat. En échange, Porto est prêt à revoir ses exigences à la baisse pour vendre Pepê au Barça. Pour l’instant, le club lusitanien ne veut pas négocier en dessous des 60 millions d’euros pour l’ailier brésilien âgé de 27 ans.