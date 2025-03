Le défunt Médiateur toujours marquant : L'ancien Maire de Thiès, Talla Sylla rend hommage à Alioune Badara Cissé

Dans la quiétude d'une nuit étoilée,

Brille la lumière d'une âme précieuse et engagée.



Maître de la sagesse, gardien de vertu pure,

Ton intégrité solide, fierté de toute une nation,

Ton héritage brille tel une belle leçon.



Ta compassion infinie pour les plus opprimés,

Dans ton regard, l'espoir toujours préservé.



Champion inlassable de la vraie démocratie,

Ta voix résonne encore, claire et infinie.



Dans chaque lutte pour la justice et l'égalité,

Tu étais un guide, la fraternité incarnée.



Ton héritage précieux pour un monde en quête de sens,

Ta lumière brille pour toujours, pure et intense.



Pour un monde meilleur, sans faux-semblants ni pièges.

Repose en paix, ô brillant esprit,



Dans nos actions et nos pensées,

Ton influence demeurera, pour l'éternité.











Talla Sylla

Ancien Maire de Thiès