Le crash d’un hélicoptère près de Kiev fait 18 morts, dont le ministre de l’Intérieur: “Il se rendait sur le front”

Un hélicoptère s’est écrasé mercredi matin près d’une école dans la région de Kiev, faisant 18 morts dont le ministre de l’Intérieur et trois enfants, une nouvelle tragédie en Ukraine quelques jours après une frappe russe meurtrière à Dnipro. “Tragédie à Brovary. Le nombre de victimes a augmenté. A 10h30 (08h30 GMT), 18 morts dont 3 enfants”, a indiqué le gouverneur de la région, Oleksiï Kouleba, sur Telegram. Il a précisé qu’”il y a aussi 29 blessés, dont 15 enfants”, faisant craindre un bilan encore plus lourd. “Dans la ville de Brovary (banlieue Est de Kiev, ndlr), un hélicoptère s’est écrasé près d’une école maternelle et d’un immeuble d’habitation (...) Il y a des victimes”, a indiqué le chef adjoint de l’administration présidentielle Kyrylo Timochenko sur Telegram. “Les ambulances, la police et les pompiers travaillent sur les lieux de l’accident”, a-t-il ajouté. Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, on pouvait voir les restes de l’hélicoptère mélangés à des débris, proches d’une voiture détruite sous le poids du métal. Des pompiers et des policiers étaient sur les lieux, selon une équipe de l’AFP.