Le coup de gueule de Guy Marius Sagna

Les sorciers de la presse et des commentateurs sont ceux-là qui font semblant de s’émouvoir devant l’agression de mon collègue député Pape Djibril Fall et qui critiquent mes chaleureuses poignées de mains avec la présidente Mimi Touré. Si vous critiquez l’un il faut donner en exemple l’autre. Mais vous ne pouvez pas critiquer les deux. C’est cela la cohérence. Vous allez encore souffrir. Vous n’avez encore rien vu. Je dénonce énergiquement les violences exercées sur le député Pape Djibril Fall hier. Cela est tout simplement inacceptable, intolérable. Ma solidarité sans condition à mon collègue député Pape Djibril Fall. Les mouvements citoyens et les partis d’opposition doivent prendre la pleine mesure de la situation. Si ce sont leurs militants ils doivent les rappeler à l’ordre et les punir et sécuriser davantage ce genre de manifestation. Mais attention aussi à la manipulation. Qui ose dire qu’il sait de quel mouvement ou de quel parti politique sont ceux qui ont été à l’origine de ce mouvement de foule ayant conduit à la grave agression de mon collègue député Pape Djibril Fall ? N’est-ce pas un député de Macky Sall qui disait qu’il fallait attacher des députés et les jeter à la mer? N’est-ce pas un autre député de Macky Sall qui disait qu’ils étaient prêts à marcher sur nos « cadavres » pour le 3e mandat ? Dans un pays où l’État torture et assassine, où l’État de Macky Sall et ses ministres se mobilisent à Soumbedioune pour la nièce de Sidiki Kaba dans une pirogue et se taisent et encouragent l’apologie de l’assassinat et de la disparition d’un gendarme et d’un militaire, il faut être prudent. La prudence c’est dorénavant pour les mouvements citoyens et les partis d’opposition d’avoir dans les manifestations leur propre service de renseignement en plus de leur propre service d’ordre. Sáaccey wuup ! Aux voleurs! À vos marques, prêts, CASSEROLES ! GMS,