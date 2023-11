Le communiqué du Real Madrid sur Mbappé enflamme l’Espagne, Jérémy Doku met l’Angleterre à ses pieds

La sortie officielle du Real Madrid sur Kylian Mbappé fait grand bruit, la performance historique de Jérémy Doku enflamme l’Angleterre, Harry Kane s’offre deux records historiques, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne Le feuilleton Kylian Mbappé déchaîne les passions L’actualité qui fait la Une dans la capitale espagnole, c’est bien évidemment l’avenir de Kylian Mbappé. Comme vous le savez ces dernières semaines, la presse espagnole dévoilait des infos en tout genre concernant une arrivée du Français à Madrid. Et bien par le biais d’un communiqué, le Real Madrid a tenu à démentir toute négociation avec le joueur de 24 ans et tout autre joueur du PSG. «Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG», peut-on lire. Ce dimanche matin, le journal Sport et Marca reprennent en coeur cette info qui a fait l’effet d’une bombe. Avec ce communiqué, la direction du Real Madrid se veut donc respectueuse de son homologue parisienne, confirmant qu’aucune discussion n’est possible avant les six derniers mois du contrat. Néanmoins, en Espagne, l’optimisme reste de mise. Le Parisien révèle toutefois que rien n’est joué, loin de là. Le média calme le jeu et explique que l’avenir du joueur est loin d’être acté. Il n’a pas encore pris de décision et la possibilité de rempiler avec le Paris Saint-Germain existe toujours. Une phase de réflexion sera bientôt entamée par Mbappé et son clan, mais aujourd’hui, impossible de se projeter et de dire où il jouera l’an prochain. Il n’y a aucun favori, et c’est clairement du 50/50. La masterclass de Jérémy Doku Tout roule comme sur des roulettes pour Jérémy Doku. Déjà épatant après avoir mis Jack Grealish sur le banc, le belge a réalisé un match tout bonnement exceptionnel contre Bournemouth. À l’occasion de la 11e journée de Premier League, Manchester City s’est baladé 6-1 face aux Cherries. L’homme de la rencontre n’est autre que Jérémy Doku. Ce dernier a été directement impliqué sur cinq des six buts de Manchester City, avec 1 but et un quadruplé de passes décisives. Le Sunday Mirror rend hommage à ce «talent en or», alors que le Manchester Evening News met en avant le «show Doku». Arrivé contre une soixantaine de millions d’euros, l’ancien du Stade Rennais casse la baraque. Avec ce but et ses 4 assists à l’âge de 21 ans, Jérémy Doku est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à être impliqué dans cinq buts lors d’un même match, ainsi que le plus jeune à délivrer quatre passes décisives. Harry Kane fait encore plus fort que Robert Lewandowski Le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund a rendu son verdict et comme d’habitude, les Bavarois ont corrigé leur rival.«Encore une fois, tout est comme d’habitude», placarde justement le supplément sport du journal Bild. Les hommes de Thomas Tuchel sortent pourtant d’une humiliation face à une D3 allemande. Dans ses pages intérieures, le quotidien allemand est taquin en écrivant que Dortmund n’est pas Sarrebruck. Un homme a crevé l’écran pour son premier Klassiker, c’est Harry Kane auteur d’un triplé. Une performance qui fait grand bruit en Espagne. «Kane détruit le Klassiker», écrit le journal Marca dans ses pages intérieures. Personne avant lui n’avait claqué un triplé lors de son premier Klassiker. Et deuxième record, l’Anglais devient le premier joueur de l’histoire de la Bundesliga à avoir marqué quinze pions lors de ses dix premiers matchs. C’est ce qu’on appelle une adaptation express !