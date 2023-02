Le collectif«SUNU’Y MILLIARD DU REES» face à la presse ce vendredi…

Le collectif « sunu’y milliard du rees » fera face à la presse ce vendredi, à 1O heures. Le mouvement a été crée après la publication du rapport de cour des comptes qui a épinglé plusieurs ministères et directeurs. D’ailleurs, cette société civile avait exprimé sa colère, dans la rue suite aux malversations relevées par la Cour des comptes dans la gestion des fonds Covid-19. Ils exigeait la lumière et l’arrestation des personnes épinglées par ce rapport à travers une manifestation qui s’était déroule à la place de la nation. Il s’agit du Forum civil, Gradec, Cosef, Congad, Forum des justiciables, Contribuables 221, Consortium société civile, Amnesty international, Raddho, Lead Africa, Fongs, la commission des OSC sur les Questions Économiques et Sociales, Cudis, Ascosen, la Plateforme des acteurs non étatiques, Osidea, mouvement Y’en a Marre, Sos consommateurs, réseau Siguil Jiguen, Afao, le comité national de suivi budgétaire…