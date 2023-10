Le chambrage ultime des stars du Real Madrid envers le Barça, l’Angleterre choquée par le drame qui touche Luis Diaz

Les joueurs du Real Madrid chambrent le FC Barcelone, Liverpool apporte son soutien à Luis Diaz, Jude Bellingham choque la presse européenne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Barça et les Rolling Stones moqués Le Clasico entre le Real Madrid et le Barça a rendu son verdict ! Malgré des Blaugranas dominateurs, les hommes de Xavi se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1. Une défaite frustrante, regrette le journal Sport ce dimanche matin. Le quotidien espagnol va même plus loin et parle d’injustice. Une injustice sur le plan sportif cette fois-ci, et non sur le plan arbitral. La physionomie du match et le manque d’efficacité ont coûté cher aux Blaugranas. Pour le Mundo Deportivo, c’est un double coup dur. Dans ce genre de rencontre, le perdant est souvent moqué, et ça n’a pas manqué. Les stars du Real Madrid ont pris un malin plaisir à chambrer le rival. A commencer par Vinicius Jr. Nouvelle ère, a écrit le Brésilien sur ses réseaux sociaux, en référence au titre du documentaire sur le Barça diffusé sur Amazon Prime. Le héros de la soirée, Jude Bellingham, a aussi été très inspiré. Sur ses réseaux, l’Anglais a remixé le passage piéton d’Abbey Road avec un montage des joueurs du Real, avec donc un joli clin d’œil aux Rolling Stones, présents en tribune pour la rencontre. Luis Diaz frappé par un terrible drame L’attaquant des Reds a appris une nouvelle effroyable. Comme le rapporte son club par le biais d’un communiqué, les parents du Colombien ont été kidnappés dans son pays natal. Si la mère de l’ailier gauche a été secourue et libérée samedi par la police, le père du joueur est encore recherché. Une nouvelle également relayée par la presse espagnole. D’après la presse colombienne, ses parents se trouvaient dans une station-service de leur ville lorsque des hommes armés à moto les ont abordés. Un gros soutien au joueur dans cette épreuve. L’Europe s’incline devant Lord Bellingham Héros du Real Madrid avec un doublé dont un tir surpuissant, l’Anglais a tout simplement choqué la presse européenne. Le journal AS l’appelle même Lord Bellingham, comme vous pouvez le voir sur la Une. Auteur de début tonitruant depuis son arrivée dans la capitale espagnole, l’international des Three Lions met tout simplement le monde du foot à ses pieds. Pour le journal L’Equipe, c’est un Jude diabolique. Le Corriere dello Sport met en avant la célébration déjà iconique du joueur. Sur sa Une, le Sunday Mail se demande ce que ce gamin ne sait pas faire ! Avec 13 buts en autant de rencontres et 2 passes décisives, Jude Bellingham s’impose comme la recrue phare de l’été et le grand favori pour le Golden Boy, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans.