Le bilan de santé de Joe Biden sera rendu public

Joe Biden, 80 ans, boucle jeudi son bilan médical de routine, une étape cruciale pour le plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis, qui a “l'intention” de se représenter en 2024. La Maison Blanche rendra public dans la journée un “rapport écrit” sur cette visite médicale, a-t-elle fait savoir dans une communication à la presse. Le président américain a pris jeudi matin le chemin de l'hôpital militaire Walter Reed, en proche banlieue de Washington, pour effectuer les derniers examens de ce bilan. Le document sera évidemment lu avec encore plus d'attention que le précédent bilan, datant de novembre 2021. Va-t-il se représenter? Joe Biden, malgré des sondages peu reluisants, répète depuis un certain temps qu'il a "l'intention" de se présenter, et donc d'affronter peut-être son prédécesseur Donald Trump, déjà officiellement en course. Mais il a assuré, il y a quelques jours à peine, n'avoir pas pris de décision "définitive". Santé “transparente” Le 19 novembre 2021, le démocrate, qui tient aussi par cette transparence sur sa santé à se distinguer de l'ancien président républicain, s'était déjà plié à un examen complet. Joe Biden avait subi ce jour-là une coloscopie, sous anesthésie générale. Il avait transféré ses pouvoirs pendant une heure et vingt-cinq minutes à la vice-présidente Kamala Harris, devenue brièvement la première femme à détenir les prérogatives présidentielles dans l'histoire des Etats-Unis. “En bonne santé” mais... Le médecin, Kevin O'Connor, avait dressé le portrait d'un homme "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à remplir sa lourde fonction. Mais il avait aussi relevé le poids de l'âge, avec son lot de médicaments à prendre et d'affections bénignes. Le praticien avait noté la démarche plus raide de Joe Biden, l'attribuant à une "légère" affection nerveuse touchant les pieds. Il avait aussi fait état d'une toux fréquente, causée par un reflux gastro-oesophagien. Pas d’alcool ni de tabac Joe Biden ne fume pas, ne boit pas, fait du sport, et n'a pas eu de souci de santé majeur depuis une opération du cerveau en 1988. Il a été testé positif au Covid-19, en juillet dernier, sans présenter de forme sérieuse de la maladie. Le président américain fait jusqu'ici preuve d'une endurance peu commune à son âge, enchaînant interventions publiques et déplacements. Mais son âge est un angle d'attaque fréquent de l'opposition républicaine. Faiblesse exploitée Certains opposants du président assurent même qu'il n'aurait plus toute sa tête, au vu de certains moments de confusion et de son élocution heurtée. Nikki Haley, républicaine de 51 ans qui vient de se lancer dans la course pour 2024, a réclamé mercredi des tests d'aptitude intellectuelle pour tout élu de plus de 75 ans. Ce qui s'appliquerait aussi à l'ancien président Donald Trump, 76 ans, qu'elle défie par sa candidature. L'ancienne ambassadrice à l'ONU espère capitaliser sur une envie de renouveau de l'électorat américain, qui selon les sondages ne veut pas plus d'un second mandat Biden que d'une nouvelle présidence Trump. S'il se lance, Joe Biden devra affronter à la fois les rigueurs d'une campagne électorale et les exigences de sa fonction. Jusqu'ici, il répond aux questions sur son âge par des blagues, ou par cette pirouette: "Regardez-moi à l'oeuvre!". Olaf Scholz à Washington Joe Biden recevra le chancelier allemand Olaf Scholz le 3 mars à la Maison Blanche, “une occasion de réaffirmer les profonds liens d’amitié” entre les deux pays, a fait savoir la porte-parole du président américain. M. Biden et son invité entendent en particulier discuter de leur “soutien” à l’Ukraine, a indiqué Karine Jean-Pierre dans un communiqué, alors que Berlin et Washington ont bouclé récemment des discussions difficiles sur la livraison de chars à l’armée ukrainienne.