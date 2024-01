Le Sénégal a perdu le fil du match après l’ouverture du score, selon Aliou Cissé

L’équipe du Sénégal, éliminée en huitièmes de finale de la CAN par tirs au but par la Côte d’Ivoire, a perdu le fil conducteur de son match après avoir ouvert le score très tôt, a analysé son entraîneur. »Après le but, nous avons perdu le fil conducteur du match. C’est dommage. Nous avons eu beaucoup de déchets techniques dans notre football et des pertes de balles inhabituelles. Le bloc était bien en place, mais nous avons pêché au niveau de la récupération du ballon. La Côte d’Ivoire a mis l’intensité qu’il fallait. Nous nous sommes peu projetés’’, a-t-il dit. S’exprimant en conférence de presse après l’élimination du Sénégal, Cissé a dit regretter que son équipe n’ait pas retrouvé son niveau de jeu des phases de poule. ’’Nous n’avons pas eu de problème d’individualité, mais de collectif », a-t-il soutenu. Selon lui, la Côte d’Ivoire avait la possession du ballon, mais n’était pas dangereuse. ‘’Nous savions que le match allait se jouer sur des ballons arrêtés. Nous n’avons pas été assez fluide. Le jeu n’a pas été assez clair. C’est nous-mêmes qui nous sommes compliqués ce match. On nous a beaucoup reprochés notre fon de jeu. Entre mal jouer et perdre et bien jouer et gagner, mon choix est fait. Bien jouer ne suffit pas », a-t-il analysé. Il a dit regretter le pénalty refusé au Sénégal. ‘’L’arbitre n’est pas allé à la VAR vérifier la faute. Parfois les choses sont comme ça. C’est contre nous. Avec la prestation que nous avons faite, on méritait d’aller en quarts de finale. Quand on perd, il faut garder sa dignité », a-t-il ajouté, se disant déçu pour les joueurs et les supporters. Interpellé sur la prochaine édition de la CAN et son avenir en équipe nationale, Aliou Cissé a estimé qu’il était »difficile de se projeter en 2025 ». »Nous venons de sortir d’une défaite qui fait mal. Il faut le digérer. Il faut laisser passer cette défaite’’, a t-il dit.