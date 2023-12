Le Real Madrid fixe un ultimatum à Alphonso Davies, Manchester United veut Joshua Kimmich

Le Real Madrid met déjà la pression sur Alphonso Davies, Joshua Kimmich voit un autre cador européen lui faire la cour et Pep Guardiola félicite ses stars, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. «Davies, l’argent ou la gloire» En Espagne, comme souvent le mercato fait les gros titres de la presse locale. Ce matin, c’est de l’avenir d’Alphonso Davies dont il est question. On le sait depuis quelques mois désormais, le Canadien est courtisé par le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole veut recruter le latéral gauche l’été prochain. Mais comme l’annonce Marca, les Merengues ne feront pas n’importe quoi dans ce dossier. Le quotidien madrilène lance un message au joueur de 23 ans : «Davies, l’argent ou la gloire. Il devra privilégier l’aspect sportif pour porter le maillot merengue. Le Bayern augmente son offre à 10 millions par an pour qu’il prolonge. Le latéral gauche devra accepter de gagner moins que cela s’il veut rejoindre Madrid. Il lui reste un an de contrat et il n’a toujours pas prolongé.» Affaire à suivre mais une tendance devrait se dégager dans les prochains mois… Manchester United fonce sur Joshua Kimmich En Allemagne aussi le mercato est présent ! Et ce matin, le journal Bild nous lâche une petite bombe sur l’avenir de Joshua Kimmich. Alors qu’il ne reste qu’un an de contrat au milieu de terrain, le champion du Monde 2014 est dans le viseur de Manchester United ! «Erik ten Hag souhaite réorganiser complètement son milieu de terrain après le rachat partiel du club par le milliardaire Sir Jim Ratcliffe», explique le quotidien. Il est peu probable que l’international allemand bouge en janvier, mais il pourrait être disponible en fin de saison. Si le Bayern ne veut pas se retrouver le bec dans l’eau, il pourrait se résigner à le vendre l’été prochain pour récupérer un peu d’argent. Mais comme le précise Bild, il faudra faire avec la concurrence de Manchester City, Liverpool et le FC Barcelone. L’avenir de Kimmich est loin d’être réglé ! «Cette équipe est spéciale» En Angleterre, la 19e journée de Premier League se poursuivait hier soir. Le champion en titre Manchester City s’est tranquillement imposé sur le pelouse d’Everton (3-1). Ce matin, The Guardian placarde la déclaration de Pep Guardiola après la rencontre. L’Espagnol n’a pas tari d’éloges sur ses joueurs : «Cette équipe est spéciale : Guardiola salue les stars de City après leur retour en force», indique le très sérieux journal britannique. Une victoire solide après le succès en Coupe du Monde des Clubs qui fait aussi la Une du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots avec le placement géographique d’Everton et estime que cette équipe de City n’a «pas de pitié» ! «Pep et ses champions sont de retour dans la course au titre après avoir survécu à une frayeur à Goodison Park.» Pour le Daily Star, «Alvarez frappe fort. Pep est de nouveau opérationnel alors que les Toffees regrettent l’appel a la VAR et le pénalty.» Le Daily Express, estime que les Cityzens ont eu «un coup de main» ! Dans les autres matches de la soirée, Chelsea s’est imposé (2-1) face à Crystal Palace, «Pochettino soulagé par la victoire des Blues», rapporte le Daily Mail. Enfin, Wolverhampton a largement gagné sur la pelouse de Brentford (4-1).