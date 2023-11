Le Real Madrid en pleine galère, Jules Koundé tape du poing sur la table

Le Real Madrid attend plus de Vinicius Jr, Jules Koundé se met à disposition du FC Barcelone et l’Angleterre a apprécié le match fou entre Tottenham et Chelsea, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Vinicius attendu au tournant à Madrid En Espagne, le Real Madrid tremble pour sa superstar, l’homme du début de saison, c’est évidemment, Jude Bellingham ! Alors que l’international anglais souffre d’une luxation à l’épaule après le match contre le Rayo Vallecano (0-0), dimanche, il devrait être mis au repos contre Braga, demain, en Ligue des Champions. C’est ce qu’annonce AS ce matin sur sa couverture, l’Anglais va être mis «dans le formol» ! «Bellingham souffre d’une luxation de l’épaule et ne devrait pas jouer contre Braga. Son absence est terrible car Vinicius et Rodrygo ont divisé par deux leur nombre de buts.» En effet, le manque d’efficacité du duo brésilien inquiète particulièrement la presse madrilène. Et celui qui est pointé du doigt, c’est Vinicius Jr. Pour Marca, «le groupe madrilène se languit de l’efficacité de Vinicius. Sa performance est très éloignée de celle de la saison dernière.» Il doit redevenir le facteur X du club merengue en attaque qui ne doit pas dépendre uniquement de Bellingham qui porte l’équipe depuis le début de la saison. Koundé est au service de Xavi Au FC Barcelone aussi on vise une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, c’est ce qu’annonce Sport sur sa Une : «Le Barça vise une qualification» dès ce soir contre le Shakhtar ! Les Blaugranas ont 3 points d’avance sur le FC Porto au classement et une victoire ce soir permettrait aux Blaugranas de voir sereinement la suite de la compétition ! Et le Barça peut compter sur Jules Koundé. Le quotidien rapporte dans ses pages intérieures que le défenseur français «ouvre la porte pour jouer latéral droit» ! «Je suis content parce que je joue finalement à mon poste. La saison dernière, j’ai joué pas mal de matchs en tant que latéral droit. Je suis toujours à la disposition du coach. C’est vrai qu’on a eu une discussion à la fin de la saison dernière parce que je voulais jouer au poste où je me sens le mieux, et où je peux le plus apporter à l’équipe. Le coach sait très bien que je serai toujours à sa disposition. Je ne refuserai jamais de jouer latéral droit.» Le message est passé ! Match fou en Premier League En Angleterre, il y a eu un matc fou hier soir en Premier League à l’occasion de la 11e journée ! Et on avait droit à un derby londonien entre Tottenham et Chelsea. Un choc qui a accouché d’un match rocambolesque où c’est Chelsea qui est sorti vainqueur (4-1). Comme le placarde The Guardian ce matin, les Blues sont les «rois du chaos. Nicolas Jackson remporte un derby sauvage et laisse Postecoglou sur le carreau.» Même son de cloche sur la Une du Daily Mail qui parle de «carnage» avec les deux cartons rouge distribués aux Spurs. «Une nuit de chaos où les neuf hommes des Spurs sont finalement mis hors d’état de nuire», écrit le quotidien. Enfin, The Daily Express parle de «folie et désordre», pour parler de cette rencontre. «Des Spurs kamikazes se font expulser et Jackson réalise un triplé pour les Blues», résume ainsi le tabloïd ! Chelsea remonte à la 10e place du classement alors que Tottenham est deuxième, à un point de Manchester City. Footmercato