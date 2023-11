Le Real Madrid en a marre de Kylian Mbappé, le FC Barcelone se fait détruire

Le Real Madrid est lassé des rumeurs sur Kylian Mbappé, le FC Barcelone s’enfonce dans la crise et l’Italie se régale de la masterclass de l’AC Milan, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le ras-le-bol du Real Madrid En Espagne, le feuilleton Mbappé continue ! Ira-t-il au Real Madrid, va-t-il continuer au PSG ? Toutes ces questions agitent la presse européenne ces derniers mois. Mais comme l’indique Marca dans ses pages intérieures, le club madrilène en a marre. «Madrid dit que ça suffit», toutes ces rumeurs entre Mbappé et le club. Les Merengues sont «fatigué des rumeurs sur Kylian Mbappé.» C’est pour cela que «le club a réagi par un communiqué aux informations sur les revenus de l’attaquant et les contacts pour le signer. Ils nient les contacts et veulent protéger le vestiaire des rumeurs.» Un message clair ! Le Barça prend cher Le FC Barcelone a pris une claque hier soir contre le Shakhtar en s’inclinant (1-0). Le journal Sport n’y va pas par quatre chemins et placarde sur sa couverture que c’est «de mal en pis. Le Barça n’arrive pas à se remettre de sa première défaite de la saison en Ligue des champions contre le Shakhtar. Le match a été terrible, l’équipe n’a tiré qu’une fois au but et Xavi n’a pas réussi à renverser la situation», juge le quotidien. Même chose en Une de Mundo Deportivo qui n’est pas tendre non plus et estime que c’est «décevant» ! «Le Barça, méconnaissable, a raté l’occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale. La réaction en seconde période a été insuffisante.» Pour L’Esportiu, le Barça, prend «un autre coup» sur la tête avec cette défaite. «Fantastique» En Italie, on savoure la belle victoire des Rossoneri chez eux, à San Siro face au PSG (2-1). Les hommes de Pioli se sont vengés après la claque reçue au Parc des Princes (3-0). La Gazzetta dello Sport s’enflamme et titre ce matin : «Milan, le roi, c’est toi» ! En «Ligue des Champions, Mbappé s’incline. Leão renverse, Giroud scelle la victoire. Le diable se lève à nouveau contre le PSG. Les Rossoneri qualifiés s’ils battent Dortmund et Newcastle.» Pour le Corriere dello Sport, cette victoire est «fantastique» ! En Ligue des Champions, «les Rossoneri gagnent 2-1 et se relancent dans la course aux 8es de finale. Le plus beau Milan : Leao et Giroud réduisent le PSG au silence. Rafa et Olly annulent l’avance de Skriniar. Pioli se hisse à la troisième place, à -2 points du Borussia qui est premier». Le quotidien rapporte aussi le «faux dollar jeté sur Gigio Donnarumma.» Tuttosport aussi accorde sa couverture sur cette victoire : «Parbleu Milan ! Un Leão retentissant et un super Giroud renversent le PSG et sauvent Pioli», juge le média. Enfin, le Quotidiano Sportivo placarde que c’est «le chef-d’œuvre du diable» en référence au superbe but de Rafel Leão. Le club milanais a son avenir entre ses mains.