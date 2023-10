Le Real Madrid a pris une grande décision pour le futur d’Endrick, le plan fou du FC Barcelone pour son mercato 2024

Le futur d’Endrick est remis en question face à ses déboires, le FC Barcelone pépare son prochain mercato et la confession surprenante d’Erling Haaland, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Endrick reste l’avenir Dans le quotidien AS ce samedi on peut lire que le Real Madrid a pris une grande décision concernant Endrick. Même si la pépite brésilienne recrutée à prix d’or par la Casa Blanca connaît une saison irrégulière avec Palmeiras (8 buts et une passe décisive), le plan initial est toujours en vigueur : l’incorporer dans l’équipe première dès juillet. Les scouts madrilènes considèrent qu’il stagne car il manque de temps de jeu suffisant, il manque d’opportunités. En 2023, pour les 42 matchs auxquels il a participé, il n’a été titulaire que dans 19 d’entre eux. Les dirigeants madrilènes sont donc certains qu’il reste l’avenir du football mondial au poste de numéro 9. Mercato XXL pour le Barça D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone a déjà préparé son grand plan mercato pour 2024. Comme on peut le voir sur la première page du journal, Xavi est à la recherche de deux latéraux, un milieu à vocation défensive et enfin un attaquant de côté. Le coach catalan aimerait beaucoup garder Cancelo, mais il est prêté par Manchester City et son avenir est incertain. Álex Valle est également apprécié par le board barcelonais. Xavi veut un homme pour concurrencer Oriol Romeu, le joueur rêvé par les Catalans se nomme Joshua Kimmich. Mais attention, d’après Sport, le Barça aurait un prix avantageux, exclusif, pour Bruno Guimaraes. Contrairement aux autres écuries européennes, le club espagnol ne devrait payer que 70 millions pour le milieu de terrain. Enfin, le Barça espère pouvoir garder Joao Felix, qui performe avec le maillot Blaugrana. L’Atlético ne le laissera pas partir pour moins de 80 millions d’euros. Haaland sous pression La presse espagnole met une grosse pression sur Erling Haaland pour le choc Norvège-Espagne, demain soir. Si les Norvégiens ne battent pas les Espagnols, ils sont quasiment éliminés de la compétition. Après le match à Chypre, il a surpris tout le monde avec une déclaration qui faisait référence au fait qu’il en avait un peu marre d’entendre son nom crié dans tous les stades même adverses, d’être sur toutes les lèvres. «Parfois, c’est un peu stressant et je commence à être un peu fatigué. J’apprécie le soutien, donc je ne vais pas me plaindre», avait-il déclaré. La pression le ronge donc pour Marca. Mais les Scandinaves comptent sur lui, comme l’écrit l’Aftenposten «le géant doit abattre un géant». Pour le média norvégien, le serial buteur de City est le joueur qui peut remettre sa sélection en haut de l’affiche. Même son de cloche du côté du Dagbladet qui insiste sur le fait que «l’échec demain n’est pas possible avec Haaland».