Le Président Macky Sall aux « Lions » : « Nous n’attendons pas moyen qu’une deuxième étoile »

Deux ans après le sacre de l’équipe nationale de football du Sénégal, les « Lions » doivent effectuer le déplacement en Côte d’Ivoire pour remettre en jeu le titre continental à l’occasion de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. La bande à Sadio Mané a été reçue ce mardi au Palais de la République pour la remise du drapeau national. Une occasion pour le chef de l’Etat Macky Sall d’inviter les « Lions » à conserver leur titre de champion d’Afrique. Avant de leur promettre une surprise inimaginable en cas de sacre. « Le 30 décembre 2021, nous étions ici, dans les mêmes circonstances pour la campagne de la coup d’Afrique des nations 2022. La plus belle conquête de l’histoire de notre football. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau au Palais de la République avec le même enthousiasme et la même confiance pour vous remettre le drapeau national en prélude à la 34e édition de la Can. Cette fois, chers lions, vous retournez au rendez-vous du football continental avec votre statut de champion en titre qui remet sont trophée en jeu. C’est un grand défi. Parce que l’ambition premier du champion c’est de garder son trophée, objet de convoitise pour les autres équipes », a dit le Président Sall. A l’en croire, notre pays est actuellement sur le toi de l’Afrique pour toutes les compétions majeurs de football. « La coupe d’Afrique des nations l’équipe A, le championnat d’Afrique des nations, la coupe des U20, celle des U17, du Beach Soccer, et des malentendants. Attendu en terre ivoirienne et que chaque marche sera pour vous comme une finale. Car vos adversaires auront certainement à cœur de battre le détenteur de la Coupe. Mais nous savons qu’un champion de votre rang vous ne vous laisserez pas faire. Alioune, nous n’attendons pas moyen qu’une deuxième étoile de notre équipe nationale. Et comme toujours l’Etat sera à vos cotés main dans la main, avec la fédération pour vous mettre dans les meilleurs conditions de football », a déclaré le chef de l’Etat. Poursuivant ses propos, il ajoute : « Cette fois vous retourné au rendez vous de football continental. C’est un grand défi. Notre pays est actuellement sous le toit de l’Afrique. C’est dire que vous serez attendu. Nous faisons entièrement confiance à votre talant nous connaissons votre talant intrinsèque. Chacun de nous aurait aimé d’être à votre place. Mais nous n’avons pas les talant. Laissez-nous ici la teranga et allez en lions affamés ». Prêt à se battre jusqu’au bout, souligne Macky Sall, je « m’engage à vous dire, si vous nous ramenez la coupe ici cette fois ci, et bien vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. Ils seront à la hauteur de votre sacre et de vos sacrifices. Et pour le Sénégal, nous sommes prêts à réaliser cette chose exceptionnelle qu’on n’a jamais encore réalisée dans le football sénégalais. Je compte sur vous».