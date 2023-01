Le PSG sur le point de boucler l’arrivée d’Hakim Ziyech !

Alors que la fin du mercato se rapproche à toute vitesse, le Paris Saint-Germain aurait ciblé Hakim Ziyech. L’option privilégiée par les deux camps pour l’instant est un prêt sec de l’international marocain. Selon nos informations, l’opération est même sur le point d’aboutir !

Hakim Ziyech traîne son spleen du côté de Londres depuis le début de la saison. Après une Coupe du Monde particulièrement réussie avec sa sélection du Maroc, l’ancien joueur de l’Ajax espérait sûrement que la situation change à son retour. D’autant plus que Chelsea est actuellement dans une situation sportive plus que délicate avec des résultats très décevants.

De l’autre côté, le Paris Saint-Germain connait également une période de (beaucoup) moins bien avec des résultats sportifs en-deçà des attentes de la direction mais aussi des supporters parisiens. Après le match nul concédé face au Stade de Reims dans les toutes dernières minutes de la rencontre (1-1), plusieurs joueurs se sont même exprimés pour remobiliser les trouves.

Le PSG espère attirer Hakim Ziyech avant la fin du mercato

Christophe Galtier a même poussé un coup de gueule alors que le club parisien devra faire face à un programme très chargé dans les semaines à venir. Et une solution pourrait bien arranger les deux équipes et Hakim Ziyech lui aussi. Comme révélé par L’Equipe, le Paris Saint-Germain s’est mis en tête d’enrôler l’attaquant international marocain avant la fin de ce mercato hivernal.

Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Mieux selon une source interne de Chelsea, l’opération est même bouclée à 90 %. la star marocaine de 29 ans, encore sous contrat avec les Blues jusqu’en 2025, pourrait ainsi gagner en temps de jeu et se relancer dans la capitale dans un rôle de joker de luxe derrière l’inamovible trio MNM. D’autant que d’après une source proche du joueur de 29 ans et relayé par le quotidien sportif, Hakim Ziyech est intéressé et souhaite rejoindre la capitale française. Affaire à suivre donc, à seulement quelques heures de la clôture de la fenêtre des transferts.