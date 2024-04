Le PSG prépare un coup bas au Barça, la presse s’enflamme pour le Général Lacazette

La tentative de déstabilisation du PSG avant le choc face au Barça, la presse rend hommage à Lacazette, Xavi a une touche avec un club historique, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le PSG vise un crack du Barça A quelques jours du quart de finale aller entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des champions, la Catalunya Ràdio révèle que le club parisien souhaite jouer un sale tour à son futur adversaire en C1. Le club parisien a récemment pris des renseignements sur Jules Koundé et Hèctor Fort. Des émissaires du club français ont même rencontré des représentants du Barça. Le PSG a alors appris, selon la même source, que le jeune crack de la Masia n’était pas à vendre. Le latéral droit de 17 ans représente l’avenir du Barça à ce poste. En revanche, le club catalan ne s’opposera pas à un départ de Jules Koundé. Le Français fait partie des joueurs qui possèdent une belle cote sur le mercato. Selon Sport, la piste Koundé n’est absolument pas d’actualité. Le PSG cherche bien un défenseur, mais avec un profil radicalement différent. Pour l’entrejeu, la piste menant à Frenkie de Jong est aussi suivie par les Franciliens. Le héros Lacazette adoubé «L’OL tient sa finale», placarde avec joie Le Progrès ce mercredi ! Face à une équipe de Valenciennes accrocheuse pendant 45 minutes, l’OL a dû patienter et s’en remettre à son général Lacazette auteur d’un doublé. Gift Orban a mis fin au suspens pour envoyer les Gones en finale, la 9ème de l’histoire du club. L’Equipe rend hommage à Alexandre Lacazette sur sa Une. Même au Portugal, dans les pages intérieures du journal Record, le Général est mentionné. Pour Valenciennes, c’est la «fin du rêve», relaye La Voix du Nord. Pour Lyon, ce sera soit le PSG, soit le Stade Rennais qui s’affronteront ce soir pour le dernier billet en finale. Xavi dans les pas de Cruyff ? Avec le départ programmé du coach John van’t Schip, l’Ajax est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Et la cible est toute trouvée. Comme l’annonce Sport sur sa Une, «l’Ajax veut Xavi». Son jeu de possession est très apprécié, tout comme sa capacité à faire éclore les jeunes talents. Plusieurs obstacles toutefois : en cas de départ du Barça, Xavi privilégie une année sabbatique. Et l’Ajax n’a pas vraiment des arguments solides. Le club vit une année chaotique sur le plan sportif, mais pas que, avec des scandales en tout genre.