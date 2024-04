Le PSG effraie l’Espagne, Manchester United va virer 12 joueurs

Le FC Barcelone craint la «remontada» du PSG, Manchester United liste ses indésirables et la pépite Cole Palmer impressionne l’Angleterre retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Mbappé prêt à tout donner L’Équipe consacre bien évidemment sa Une au PSG qui retrouve ce soir le Barça. La défaite face au club catalan en quarts de finale aller de la Ligue des champions a contrarié les Parisiens. Mais d’après le journal, ils se sont vite ressaisis au fil des jours, convaincus d’être capables de réaliser l’exploit ce mardi en Catalogne. Comme le titre, le Figaro ce mardi, ils vont jouer pour «n’avoir aucun regret». Le Parisien laisse un message à Mbappé en lui indiquant que s’il doit marquer et briller, c’est bien ce soir. Selon les indiscrétions de L’Équipe, l’attaquant parisien a paru décontracté lors de l’entraînement de veille de match, où il a été particulièrement adroit devant le but lors des exercices. De quoi faire bien peur aux journalistes espagnols. On voit Mbappé sur toutes les premières pages des médias catalans. Mundo Deportivo reprend les propos d’Achraf Hakimi qui a assuré en conférence de presse que son ami était motivé. Le média analyse aussi une déclaration de Luis Enrique, qui est convaincu que Paris est capable de faire une «remontada». Peu brillant face à Cadix ce week-end, le FC Barcelone pourrait ne pas réussir à surprendre cette fois Paris au stade Montjuïc. Dans Sport, on peut lire que les Barcelonais craignent la capacité de Mbappé à se dépasser quand son équipe est dos au mur. Le journal prend comme exemple son triplé en finale de Coupe du Monde, «il est capable du meilleur après avoir réalisé le pire». Marca évoque aussi cette étrange capacité du Français à devenir le meilleur joueur du Monde après une mauvaise prestation. AS, de son côté, parle de son entraînement de grande classe au stade Montjuïc. Mbappé a enchaîné les buts et «semble terriblement à l’aise dans ce stade». Une révolution à Manchester United Le Daily Star nous rapporte ce mardi que Manchester United veut se débarrasser d’une douzaine de joueurs. La dernière prestation insipide du club a poussé le nouvel actionnaire, INEOS, à établir une liste d’indésirables. Dans le cadre de cette refonte radicale de l’effectif, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Casemiro, Scott McTominay, Mason Mount, Christian Eriksen, Antony, Marcus Rashford et Anthony Martial seront invités à quitter le club, par tous les moyens possibles. Mason Greenwood et Jadon Sancho, qui sont tous deux actuellement prêtés, ne reviendront pas au club, contrairement à ce qui a pu être annoncé par certains médias. On en apprend un peu plus en lisant le Daily Mirror, qui confirme cette volonté des Red Devils de virer ses 12 joueurs. S’ils parviennent à se débarrasser des trois-quarts de ces indésirables cet été, ce sera un mercato réussi. Les économies réalisées vont aussi permettre à Manchester United de recruter. Les mancuniens souhaitent absolument garder un noyau qui peut prospérer s’il est complété par de meilleurs joueurs avec André Onana, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho et Rasmus Hojlund. Sacré plan pour la rentrée 2023. Palmer bat Haaland La presse anglaise qui analyse la grosse victoire 6-0 de Chelsea obtenue à domicile contre Everton. Comme on peut le lire dans le Daily Mail, les quatre buts de Cole Palmer «ont illuminé Stamford Bridge». De son côté, le Daily Express précise que le joueur de 21 ans, a rejoint Erling Haaland en tant que meilleur buteur de la Premier League et a renforcé «ses arguments de plus en plus convaincants pour faire partie de l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro». Bon, par contre, comme le met en avant le Daily Mirror, la soirée presque parfaite de Mauricio Pochettino a été gâchée par une étonnante dispute entre les joueurs de Chelsea. Nicolas Jackson et Noni Madueke se sont embrouillés avec Palmer pour savoir qui devait tirer un penalty. Finalement, c’est bien Palmer qui s’en est occupé. Pour The Sun, «Haaland va devoir se remobiliser», car il a un sérieux candidat au titre de meilleur buteur face à lui cette saison. D’ailleurs, Manchester City et Chelsea s’affrontent ce samedi en FA Cup. Pour le Daily Star, Pep Guardiola prépare déjà son «plan anti-Palmer». Pour ce choc retour Barça-PSG, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 270€ et celle du Barça peut vous rapporter 193€.