Le Nobel de la paix 2023 est décerné à Narges Mohammadi, emprisonnée en Iran

Un an après la mort de Mahsa Amini arrêtée en Iran pour n'avoir pas porté son voile correctement, et le soulèvement de la population iranienne qui a suivi, le mouvement « Femme, Vie, Liberté » était dans tous les esprits. « Donnez le prix Nobel de la paix aux femmes iraniennes », plaidait Per Olav Ødegård, éditorialiste du journal populaire norvégien VG. Le nom de Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits humains, détenue à la prison d’Evin à Téhéran, semblait faire consensus. Tout comme celui de l'Afghane Mahbouba Seraj, luttant elle aussi pour la liberté et les droits des femmes dans un pays où les talibans ont repris le pouvoir. Le nom du président ukrainien Volodymyr Zelensky circulait également, sans grande conviction, les experts jugeant improbable qu'un Nobel soit décerné au dirigeant d'un pays en guerre. L'année dernière, cette prestigieuse distinction avait récompensé trois défenseurs des droits humains en Biélorussie, en Ukraine et en Russie. Ales Bialiatski pour son travail à la tête du Centre des droits de l'homme Viasna, la principale organisation de défense des droits de l'homme en Biélorussie, l'organisation ukrainienne Center for Civil Liberties et l'ONG russe Memorial dissoute en 2021. Autre cause à mettre en lumière dont aurait pu se saisir l'académie suédoise, celle de la lutte contre le réchauffement climatique. Cela fait plusieurs années que le travail des militants du mouvement Fridays for Future, initié par Greta Thunberg. Les noms de la Philippine Victoria Tauli-Corpuz, de l'Équatorien Juan Carlos Jintiach ou encore de l'Ougandaise Vanessa Nakate font évidemment partie des possibles lauréats. Rfi