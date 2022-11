Le Mali interdit les activités des ONG financées par la France

Le 16 novembre dernier, la France annonçait la suspension de son aide publique au développement en faveur du Mali, à cause de la coopération militaire entre le Mali et la Russie. En réponse, le gouvernement de la Transition malienne a décidé d’interdire, avec effet immédiat, toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali et bénéficiant du financement ou de l’appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Dans un communiqué publié ce lundi 21 novembre 2022, le porte-parole du gouvernement malien, le Colonel Abdoulaye Maïga, a réagi en qualifiant de fantaisistes et sans fondement les accusations de la France. Le Colonel Maïga, qui est aussi Premier ministre par intérim, considère l’annonce de la France "comme un non événement", et un "subterfuge destiné à tromper et manipuler l’opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d’isolement du Mali". Dans cette même note, le gouvernement de la transition malienne a rappelé les trois principes de la refondation du pays. Il s’agit du respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix des partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali ; et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions.