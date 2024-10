Le Forum du Justiciable condamne l’attaque du convoi de Pastef

En campagne pour les élections législatives du 17 novembre prochain, la caravane de la coalition Pastef a été attaquée à Koungheul, faisant plusieurs blessés. Dans un communiqué reçu à Seneweb, le Forum du justiciable a condamné cette attaque. "Le Forum du justiciable condamne fermement l’attaque perpétrée contre le convoi de la coalition Pastef à Koungheul et rappelle aux autorités judiciaires que la campagne électorale ne saurait être une période de non droit. Ces actes d’une gravité extrême ne doivent pas rester impunis. Les autorités habilitées notamment le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur doivent prendre toutes leurs responsabilités pour faire cesser ces cas de violence. Le Forum du justiciable invite les acteurs politiques et leurs militants à préserver la paix sociale et la stabilité politique."