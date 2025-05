Le FDR a rencontré les responsables de l’ambassade des États-Unis au Sénégal,

Dans sa tournée au niveau des chancelleries, le Front pour La Défense de la démocratie et la République (FDR), a rencontré ce mardi, les responsables de l’ambassade des États-Unis au Sénégal.



La délégation était conduite par son coordonnateur monsieur Khalifa Ababacar Sall, accompagné de messieurs Omar Sarr, Samba Sy, Abdou Mbow, Nicolas Ndiaye et de Marcel Diagna Ndiaye.



Pendant deux tours d’horloge, ils ont échangé sur des questions majeures concernant la démocratie, l’économie, la restriction des libertés, les tensions sociales et d’autres questions qui embrassent les relations entre les deux pays respectifs.