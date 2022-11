Le 3ème Tigre de Fass promet «un Gris new-look contre Ama Baldé»

Pour son combat contre le fils de Falaye Baldé, le 3ème Tigre de Fass se dit très confiant et sûr de créer la surprise. Pris en interview tout récemment, Gris Bordeaux pense se sortir de son duel avec Ama Baldé après une rétrospection. Interrogé s’il était en danger ou pas face à son jeune frère Ama Balde, le 3e tigre de Fass répond : «Bon ce danger-là est en train de dormir. Si le besoin se fait sentir, on le réveillera. Ça c’est clair. Il a eu des moments où ce danger était absent. Mais c’était un problème de niveau. D’ailleurs ça fait partie de mes regrets honnêtement. Je le déplore à chaque fois. J’aime vraiment pratiquer des sports de combat. Mais pas rester pendant 3 ans voire 4 ans sans compétir. Par contre au moment où j’enchaînais avec les combats je n’avais pas ce problème. Il fut des temps où je décrochais deux combats dans la saison. Si on fait le décompte, je suis resté presque 10 bonnes années sans me battre sur un parcours de 25 ans. Tout cela a naturellement des répercussions. Toutefois, avec un prix abordable je m’engagerai pour un autre duel. Ah oui, c’est sans discussion ! Histoire de se retrouver à nouveau dans la course. Sinon, je serai dans le pétrin. Je peux te jurer que je suis le lutteur qui a le plus d’adversaires en ce moment dans l’arène. Pour ce faire et en parfaite collaboration avec mon staff ainsi que certains nouveaux membres de mon écurie, on est en phase de la redécouverte de Gris Bordeaux comme le disent les Anglais : «Gris Bordeaux new-look rek» Mis à part ça, Ama Baldé est mon jeune frère. Je ne peux pas disputer un combat avec mes petit-frères et me chauffer lors des face-à-face. Je serai trop petit pour me comporter ainsi. Je me réserve jusqu’au jour-J pour pouvoir me faufiler carrément».