Laye Diaw : "Je suis très en colère contre Sadio Mané"

Lors d'un entretien avec Feeling Dakar, le journaliste Laye Diaw a évoqué la CAN 2023 en général et ce qui attend l'équipe du Sénégal. Il a également évoqué la star des Lions de la Téranga, Sadio Mané. Laye Diaw déclare qu'il est en colère contre le maître à jouer du Sénégal à cause du timing de son mariage. "Je suis en colère contre Sadio Mané mais je ne le lui ai pas dit. Sadio est un professionnel, mais toute chose doit se faire dans le bon timing. Généralement, les footballeurs et les sportifs de haut niveau se marient en morte saison (période de vacance, ndlr). La CAN est programmée depuis longtemps. Depuis longtemps, Sadio Mané savait que du 13 janvier au 11 février 2024, il y aurait la CAN 2023. Sadio Mané n'est pas n'importe qui. Il est aussi célèbre que la plus grande personnalité du Sénégal. Il a vu ce qui s'est passé avec la liesse populaire à la suite de la victoire à la CAN 2021. Qu'il en tienne compte", a déclaré Laye Diaw. "Se marier, oui. Mais on entame une Coupe d'Afrique, il a raté le dernier match préparatoire à la défense du titre. Pour moi, il n'y a aucune raison pour que Sadio Mané rate la préparation. Si j'étais conseiller de Sadio Mané, je lui aurais dit de se marier oui, mais de reporter les festivités. Vous savez, je suis tellement en colère contre Sadio que quand je vois les images de son mariage, je ne les regarde pas", a ajouté le journaliste.