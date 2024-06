Latif Coulibaly brise le silence : « J’ai été trop blessé… »

L’ancien ministre chargé de la communication de la Présidence sous le régime de Macky Sall sort de son mutisme et brise le silence. Dans un entretien avec Le Témoin, Abdoulaye Latif « se dit blessé » après la proclamation des résultats et par des « manigances » d’un clan… « Je voudrais dire qu’en effet, depuis la proclamation des résultats du scrutin, j’avais décidé de geler toutes mes activités dans Benno et dans l’APR, en attente d’une initiative politique majeure dans laquelle je pourrai éventuellement continuer mon engagement politique. J’ai été trop blessé par tout ce qui a été fait au nom de notre alliance, selon le bon vouloir de l’intérêt d’un clan, redoutant tant la perte du pouvoir que ses conséquences », a-t-il dit.