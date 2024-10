Lat Diop : ce qui bloque ses avocats

L'ancien ministre des Sports et directeur général de la Lonase, Lat Diop a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 28 septembre dernier pour extorsion de fonds, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Ses avocats envisagent de déposer une requête aux fins d'annulation de la procédure. La défense, qui estime que "tout a été faussé depuis l'enquête préliminaire", soulève deux griefs. Le premier concerne "le dépassement des heures de la garde à vue". Sur la question, motive un des conseils, repris par Les Echos, "la loi est stricte et elle dit que la garde a vue ne peut pas dépasser 96 heures". Or, plaide-t-il, "il y a eu 16 heures de plus puisque la garde à vue étant terminé à 20 h 10, c'est le lendemain à 12h que [son client] a été déféré." Le second motif d'annulation, poursuit le journal, porte sur "la contradiction" des faits visés : "Le parquet financier a visé l'extorsion de fonds portant sur 8 milliards de francs CFA et le détournement de deniers publics sur le même montant". A quand le dépôt de ladite requête ? Repris par les Echos, les avocats dénoncent des blocages. "Ils n'arrivent pas à bénéficier du dossier. Le juge les renvoie du jour au lendemain. Un fait inadmissible à leur goût", fulminent les robes noires.