Lansana Gagny Sakho : « Sonko est l’âme de la jeunesse, il cristallise tous ses espoirs »

Le chargé de la coordination et du suivi des programmes politiques et des travaux des commissaires scientifiques du parti Pastef, Lansana Gagny Sakho estime que la mobilisation de la jeunesse lors du méga meeting de Sonko rassure sur leur détermination à prendre en main son avenir. Pou Lansana Gagny Sakho, si sa génération avait été plus courageuse et moins égoïste ce pays ne serait jamais dans cette situation. « Par les urnes un Président gouverne, par le nombre. La jeunesse dicte les règles. Notre jeunesse a fait son choix en jugeant son présent et en scrutant son avenir. Ils ont compris qu’ils ont le pouvoir de changer leur destin », déclare-t-il. « Si vous n’aimez pas Ousmane Sonko, ajoutez que vous détestez la jeunesse sénégalaise. Sonko est l’âme de la jeunesse il cristallise tous les espoirs de cette jeunesse », ajoute M. Sakho.