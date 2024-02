La réponse cash de Manchester City pour Haaland, la presse s’emballe pour le nouvel OL

Pep Guardiola retient Erling Haaland, l’OL a impressionné la presse, le Barça face au casse-tête Robert Lewandowski, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La déclaration d’amour de Guardiola à Haaland À en croire la presse espagnole, le rêve du Real Madrid est d’associer Mbappé et Haaland. Sauf que Pep Guardiola n’est pas de cet avis. Le coach de Manchester City est sorti du silence concernant l’avenir de son poulain qui a récemment fait son retour sur les terrains. Le Norvégien fait trembler Manchester City qui n’a qu’une idée en tête : le conserver. Comme le reprend le Daily Mirror, Pep Guardiola a dit au Real de l’oublier, car le tacticien souhaite tout simplement garder son cyborg pour la prochaine décennie. «Nous voulons qu’il reste très, très longtemps dans ce club. Nous sommes amoureux de lui», a-t-il lâché. Le Real est prévenu ! Le nouvel OL est bien là ! Premier test pour l’OL après un mercato ronflant. Et test réussi pour les recrues de Gones qui ont bien plus pesé que celle de l’OM dans l’Olympico. Caillassé puis puni 3-0 à l’aller, l’Olympique Lyonnais a activé «le mode guerrier» pour prendre sa revanche, comme le placarde Le Progrès ce lundi matin. Dominateur pendant plus d’une heure face à un OM inoffensif, l’OL a remporté une victoire essentielle grâce à un nouveau but de son général Lacazette. Les recrues des Gones ont fait bonne impression, souligne L’Équipe dans ses pages intérieures, à l’image d’un Matic ou encore d’un Gift Orban remuant. «Le dernier mot revient à l’OL», relaye L’Equipe sur sa Une. Grâce à ce succès, Lyon sort de la relégation. Lewandowski a carte blanche Moins prolifique qu’à l’accoutumée cette saison, Robert Lewandowski est parfois décrié avec le FC Barcelone. Pourtant, le buteur de 35 ans fait l’unanimité au Barça et est parti pour rester un «certain temps», comme le placarde le journal Sport. Sous contrat jusqu’en 2026, Lewandowski a une totale liberté pour choisir son avenir en Catalogne. Le média espagnol explique qu’en interne, les Culés sont satisfaits de son apport et de son professionnalisme à toute épreuve. Au sein de la direction barcelonaise, le désir du buteur expérimenté sera respecté et il ne devrait pas être poussé vers la sortie. En revanche, il ne sera également pas retenu en cas de belle offre qui pourrait l’intéresser d’après les indiscrétions du média catalan.