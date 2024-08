La presse met la pression au PSG, Madrid s’enflamme déjà pour la BMV

La presse attend le PSG au tournant cette saison, la BMV fait déjà forte impression à Madrid, le scandale Bissouma agite l’Angleterre, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le PSG est déjà mis sous pression La Ligue 1 est de retour ce soir ! Le club PSG remet son titre en jeu et entame une nouvelle ère sans Mbappé. Les Parisiens sont attendus au tournant comme le titre L’Equipe avec un déplacement au Havre pour commencer la saison. Avec un recrutement basé sur de jeunes éléments, le club parisien ne sera pas autant favori que lors des précédentes saisons, ce qui donne des ambitions accrues à ses rivaux, juge le quotidien français. On pense forcément à l’OM et son mercato de feu, l’OL et l’AS Monaco qui seront des prétendants sérieux. Plus que jamais, on devrait avoir droit à une course au titre haletante. La BMV sur les traces de la BBC A Madrid, la presse se délecte du peu qu’elle a vu mercredi lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a suffi pour hyper le journal AS qui se met à rêver avec le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Jr. Pour le média madrilène, le Real tient un «trio d’or». Le journal Marca va plus loin en estimant que la BMV, c’est du jamais vu. Bon, il ne faut pas s’enflammer, rappelons qu’il y avait la BBC avec Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, mais le journal considère que la BMV peut marquer une époque. Le nouveau Real Madrid fait peur et est appelé à régner avec ce trident de feu qui pourrait composer le futur podium du Ballon d’Or. En tout cas, la marque BMV s’exporte déjà très bien comme le relaye le journal Marca dans ses pages intérieures. Clairement, les trois hommes seront attendus au tournant cette saison. La suspension de Bissouma fait scandale En Angleterre, la suspension de Bissouma à Tottenham fait la Une du Daily Express. Aperçu sur les réseaux sociaux en train d’inhaler du gaz hilarant, le Malien a été sanctionné par les Spurs. Le coach Ange Postecoglou a annoncé en conférence de presse que le milieu de terrain de 27 ans ne sera pas convoqué pour le déplacement à Leicester ce lundi pour la clôture de la première journée de Premier League. « Nous avons suspendu Bissouma pour le match de lundi. Il doit rétablir la confiance entre lui et moi, et entre lui et le groupe. La porte lui est ouverte, mais le comportement est crucial », a expliqué l’entraîneur australien. Une affaire qui ne va pas rendre service au joueur de 27 ans.