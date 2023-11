La presse madrilène s’enflamme pour son nouveau crack Nico Paz, le plan osé du Barça pour recruter João Cancelo

Le Real Madrid sort un nouveau crack, le Barça va tenter d’avoir João Cancelo au rabais, l’humiliation du RC Lens fait les gros titres, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La Cantera répond à la Masia Le Real Madrid s’est assuré la première place de son groupe en remportant le choc face à Naples, victoire sur le score de 4 buts à 2. L’inévitable Jude Bellingham a encore scoré, mais il a partagé la vedette avec un autre joueur. Si l’Anglais est le présent du Real Madrid comme le rappelle le journal AS, l’avenir se nomme Nico Paz. Le fils de Pablo Paz, ancien international argentin, a inscrit le premier but de sa jeune carrière pour le Real Madrid d’une frappe lointaine qui a trompé Meret. Le journal Marca met à l’honneur le jeune joueur de 19 ans qui a expliqué après la rencontre avoir été en mode automatique. «J’ai osé, j’étais en mode automatique, je ne savais même pas ce que je faisais et j’ai frappé. Mes coéquipiers étaient plus heureux que moi. L’entraîneur et le staff m’ont félicité, nous sommes un groupe incroyable et je tiens à remercier tout le monde», a-t-il déclaré après le match. La décision du Barça pour João Cancelo Le facteur X du FC Barcelone cette saison, c’est certainement João Cancelo. Le latéral droit ultra polyvalent l’a encore prouvé lors du match face à Porto qui a permis au Barça de décrocher sa qualification pour les phases finales de la Ligue des Champions. Une nouvelle prestation du haut vol de la part du Portugais qui a convaincu le board catalan de le recruter définitivement. C’est même «la priorité», comme le placarde le Mundo Deportivo. Au Barça, la volonté de signer le joueur de 29 ans est totale, mais les dirigeants n’ont pas encore parlé avec Manchester City. Selon le média espagnol, le Barça va tenter de faire baisser son prix à 25M€ alors que le joueur est toujours sous contrat avec les Cityzens jusqu’en 2027. Le club anglais valorise de son côté à près de 50M€. De quoi compliquer les affaires catalanes. Sport indique même de son côté qu’Arsenal et des clubs saoudiens sont sur le dossier. En cas d’échec dans les négociations, le Barça tentera de se le faire prêter une nouvelle saison, tout en incluant une option d’achat obligatoire pour 2025. Affaire à suivre. Clap de fin pour le RC Lens Soirée cauchemar pour le RC Lens, humilié 6-0 par Arsenal. Après l’exploit lors du premier match entre les deux équipes, les Sang et Or ont cette fois-ci été complètement dépassés par l’évènement. C’est la pire défaite d’un club tricolore en Ligue des Champions, souligne L’Equipe dans ses pages intérieures. Le Parisien évoque «le naufrage des Lensois» dans ses pages intérieures. Le score aurait pu être plus lourd au vu du 5-0 à la pause. La Provence rapporte de son côté que le club lensois va désormais devoir se concentrer sur la dernière rencontre face à Séville qui pourrait lui permettre d’être repêché en C3.