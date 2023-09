La presse dézingue l’OL, le FC Porto au cœur d’une polémique surréaliste

La presse fracasse l’OL après son humiliation face au PSG, le match nul du FC Porto fait scandale, le retour de Sergio Ramos enflamme la presse espagnole, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L’OL au fond du trou Le choc de clôture de la 4ème journée de Ligue 1 opposait hier l’Olympique Lyonnais au PSG. Un choc qui n’a pas eu lieu tant le club parisien a dominé de la tête et des épaules une équipe lyonnaise au fond du trou. Pour L’Equipe, «le PSG gèle l’OL» après ce large succès 4-1. Un titre en référence au gel des comptes par l’ancien président Jean-Michel Aulas qui était bien présent hier au stade et qui a assisté à la débâcle de son club de cœur. Dans ses pages intérieures, le journal L’Equipe parle de «choc des mondes» pour souligner l’écart entre les deux équipes. Et dans ce marasme lyonnais, Laurent blanc va certainement devoir payer les pots cassés. Les Gones vont passer la trêve internationale en tant que «derniers de la classe», comme vous pouvez le lire sur la Une du Progrès. Après la rencontre, les supporters ont mis les joueurs face à leurs responsabilités. Une scène qui témoigne de la crise profonde traversée par le club. Scandale au Portugal Le FC Porto a arraché hier un point face à Arouca. Un match nul qui a fait énormément polémique. Le journal O Jogo parle de «chaos» pour évoquer cet évènement. Record compare cela à la «Caldeirada», une bouillabaisse portugaise. Et pour cause, l’arbitre a été complètement dépassé en fin de match avec plus de 22 minutes de temps additionnel ! Dans les ultimes minutes, Taremi obtient un penalty. Mais le VAR est intervenu pour l’annuler. Problème, l’arbitre de la rencontre n’a pas pu consulter les images en raison de problèmes techniques. La décision a donc été prise par ses assistants, à la suite d’une conversation.. téléphonique. Des images assez insolites. A la 113ème minute de jeu, Taremi obtient un autre penalty, assez léger. Tentative repoussée avant qu’Evanilson n’offre le nul au bout du bout du temps additionnel. Clairement, on n’a pas fini d’entendre parler de cette rencontre. Retour au bercail pour SR4 Sergio Ramos a enfin trouvé son nouveau club ! Alors que tout indiquait que l’Espagnol filerait en Arabie saoudite, ce dernier va, comme on vous l’a révélé, revenir dans le club de ses débuts, le Séville FC. De quoi rendre nostalgique la presse espagnole, à l’instar du journal Marca qui placarde en Une la photo de Ramos jeune, sous le maillot andalou. Dans ses pages intérieures, le quotidien AS rend hommage à cette belle histoire. 18 ans après, Sergio Ramos va revenir là où tout a commencé.