La presse anglaise s’excite pour Cole Palmer, le secret des performances de Liverpool

L’Angleterre rend hommage à Cole Palmer, la formule magique de la machine à gagner Liverpool, l’annonce du Bayer Leverkusen sur Wirtz, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Cole Palmer insaisissable en 2024 En ce lendemain de Noël, l’Angleterre met à l’honneur le joueur de l’année Cole Palmer. Avec 28 buts pour Chelsea, il a impressionné tout le monde. D’ailleurs, L’Equipe en parle aussi ce matin. Le journal français se concentre plutôt sur sa touche de balle qui désoriente les défenses adverses. Il est comparé à Dennis Bergkamp par Theo Walcott pour sa « finesse technique » et son « élégance ». Inspiré par Riyad Mahrez, il a développé une science du contrôle orienté, combinant anticipation et explosivité. Mais Enzo Maresca, coach de Chelsea, attend davantage du joueur de 22 ans. « Les buts et les passes décisives sont importants, mais il doit encore améliorer certains aspects, comme rester concentré même dans la frustration », déclare l’entraîneur. Même Cole Palmer n’est donc pas à l’abri d’être écarté du onze de départ. La recette gagnante de Liverpool Liverpool est sûrement la meilleure équipe depuis le début de saison. Comme le relaye le Daily Star, les deux Néerlandais, Arne Slot et Ruud Van Nistelrooy, coach de Leicester, vont croiser le fer en ce jour de Boxing Day. L’occasion pour le média de parler de la recette des Reds qui font leur succès. C’est la règle du «confort à la maison» qui permet aux joueurs de dormir chez eux avant les matchs à domicile. Une méthode notamment appréciée par Virgil van Dijk, qui salue le gros travail de son coach. Pour le défenseur, son entraîneur Arne Slot « s’assure que son équipe continue à progresser et à se concentrer sur ce qui suit.» Réponse ce soir à 21h. Le Bayer Leverkusen sort les barbelés pour Wirtz Florian Wirtz est probablement l’un des jeunes joueurs les plus courtisés de la planète foot. Fernando Carro, président du Bayer Leverkusen, en est conscient et a lâché une bombe sur l’avenir de sa pépite. Il devrait rester jusqu’à la Coupe du Monde 2026, freinant ainsi les spéculations sur son départ immédiat. Le contrat de Wirtz, actuel joueur clé du Bayer, expire en 2027, et des négociations sont en cours pour une prolongation. Cependant, si aucune extension n’est conclue, un départ pourrait intervenir dès l’été prochain. Le Bayern Munich, le Real Madrid, le PSG et d’autres grands clubs sont intéressés, mais Leverkusen semble déterminé à garder son talent.