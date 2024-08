La police hausse le ton : « La Peur Va Changer de Camp… »

« La peur va changer de camp », informe la police nationale. D’énormes moyens sont en train d’être mis en œuvre par les nouvelles autorités policières, selon le commissaire Mouhamed Gueye, chef du Bureau des relations publiques de la police nationale. Il était l’invité du journal de 20 heures à la RTS. Ces derniers temps, beaucoup d’efforts ont été faits par les autorités pour renforcer davantage la police nationale, tant sur le plan matériel qu’humain. Et aujourd’hui, par la volonté des nouvelles autorités, il est clairement affiché qu’il y a une volonté de renforcer la sécurité sur toute l’étendue du territoire, à plus forte raison dans les agglomérations, a soutenu le porte-parole de la police nationale, rapporte la RFM. Le chef du Bureau des relations publiques de la police nationale a ajouté : « Des instructions sont données et en train d’être mises en œuvre par les équipes sur le terrain. » À l’en croire, « la peur doit changer de camp et changera de camp pour la simple raison que les fonctionnaires de la police sont dévoués et s’engagent à travailler pour que les honnêtes citoyens puissent vivre en quiétude. »