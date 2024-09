" La coalition dirigée par le Pastef aura 110 députés et l'opposition ne pourra pas obtenir plus de 50 députés", (ministre conseiller)

Le Secrétaire national chargé des stratégies et de la prospective du Pastef, Aldiouma Sow, a exprimé sa certitude quant à l'incapacité de l'opposition à obtenir une majorité parlementaire lors des prochaines élections législatives de 2024. Dans un entretien avec Bés bi, l'homme proche du président Bassirou Diomaye Faye, également ministre conseiller et responsable du Pôle politique, société civile et syndicats, a affirmé que l'opposition réunie ne pourra pas obtenir plus de 50 députés. « Il ne peut pas y avoir de cohabitation car l'opposition, quels que soient les types d'alliances et les arrangements qu'elle va trouver, ne peut pas obtenir la majorité parlementaire au lendemain de cette élection », a-t-il déclaré. Aldiouma Sow dit se baser sur deux facteurs pour appuyer cette conviction. D’abord, selon lui, l'électorat sénégalais, bien que parfois volatil, ne l'est pas à un point où il changerait radicalement d'avis en si peu de temps. Après six mois au pouvoir, le gouvernement a commencé à exécuter les promesses de changement systémique faites lors de la dernière campagne électorale. « Il n’y a rien qui présage que les Sénégalais opteront pour l'instabilité institutionnelle et l'aventure en lieu et place de la stabilité et du développement harmonieux de notre pays », a-t-il ajouté. Ensuite, en se basant sur les résultats de la dernière élection présidentielle, Aldiouma Sow estime que la coalition présidentielle dirigée par le Pastef pourra obtenir plus de 110 députés, renforçant ainsi sa domination au sein de l'Assemblée nationale. « C'est ma conviction », a-t-il conclu.