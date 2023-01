La Turquie publie un communiqué officiel sur l’accident de Gniby (document)

La Turquie présente ses condoléances au peuple sénégalais suite à l’accident survenu à Kaffrine, qui a emporté la vie 39 passagers. « Nous avons appris avec tristesse que de nombreuses personnes ont perdu la vie et ont été blessés lors de l’accident survenu le 8 janvier dans la ville de Gniby au Sénégal », lit-on dans le communiqué du ministère des affaires étrangères de la Turquie, reçu à Senego. En ces circonstances de deuil national, la Turquie réaffirme sa solidarité au peuple sénégalais. « Nous souhaitons la miséricorde d’Allah sur ceux ayant perdu la vie, adressons nos condoléances au proche ainsi qu’au peuple ami et fraternel et au gouvernement du Sénégal et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés », termine le communiqué.