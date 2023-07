La Russie retournera à l'accord céréalier avec l'Ukraine si ses demandes sont respectées (Poutine)

Le président russe Vladimir Poutine a assuré mercredi 19 juillet que la Russie était prête à revenir à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes si ses demandes sont réalisées « dans leur totalité », sans quoi sa prolongation « n'a plus de sens ». « Nous examinerons la possibilité de retourner (à l'accord), mais à une condition : si tous les principes de participation de la Russie à cet accord seront pris en compte et réalisés sans exception et dans leur totalité », a déclaré M. Poutine lors d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision.