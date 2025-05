La Matinale Senego : Sonko en Côte d’Ivoire, Hommage à Wade, Enquête sur le poisson sénégalais

Aujourd’hui, nous revenons sur les sujets les plus débattus de la nuit. Au menu, les récentes apparitions du Premier ministre Ousmane Sonko en Côte d’Ivoire, les hommages marquants pour le 99ème anniversaire d’Abdoulaye Wade et une enquête alarmante sur le détournement des ressources halieutiques sénégalaises.



Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, en visite officielle en Côte d’Ivoire, a fait sensation en revêtant un somptueux pagne ivoirien. En choisissant ce vêtement traditionnel lors de ses sorties, Sonko met en avant la diversité culturelle africaine et renforce les liens entre les nations. Ce geste, hautement symbolique, célèbre et promeut la valorisation de l’artisanat local, envoyant un message fort d’intégration à travers la culture. Les images de cette diplomatie vestimentaire ont suscité l’admiration des internautes et renforcé le sentiment de fierté commune entre les Sénégalais