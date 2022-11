La France décore des militaires sénégalais

Des militaires sénégalais et français ont été décorés, vendredi, par la France lors d’une cérémonie commémorant la fin de la première guerre mondiale organisée au quartier Geille, à Ouakam. La cérémonie s’est déroulée en présence du Commandant des Éléments français au Sénégal (EFS), le Général Étienne du Peyroux, et de l’Ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, a constaté l’APS. Le Général de Brigade Souleymane Kandé, chef d’Etat-major de l’armée de terre au Sénégal a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur tandis que les Capitaines de Vaisseaux Ibrahima Sow et Karim Moulaye Mara ont été décorés Chevalier de l’ordre du mérite maritime. Le Lieutenant-Colonel Babacar Thiam a reçu la Médaille de la défense nationale échelon argent. Du côté français, le Principal Roland et l’Ingénieur C1MI Éric ont été décorés de la Légion d’Honneur. ‘’Ce soir, nous glorifions le geste de ceux qui permirent aux armées françaises exsangues et épuisées, de remporter cette lutte sans merci qui ne pouvait connaître qu’un seul vainqueur’’, a souligné le Commandant des Éléments français au Sénégal (EFS), Général Étienne du Peyroux. Cette cérémonie rend également hommage aux anciens combattants, ‘’cette longue cohorte de noms gravés sur les monuments aux morts de nos villages qui en disent plus long que tous nos récits’’. Selon lui, c’est sur cette terre africaine que ‘’la France honore les 165 000 tirailleurs sénégalais arrachés à leurs villages et aux 25 000 d’entre eux qui ne revinrent pas sur la terre de leurs ancêtres ». ‘’Ils nous inspirent aujourd’hui par leur héroïsme qui doit nous étreindre. Chacun à notre place, il nous appartient de leur rendre l’hommage qui leur est dû et de nous montrer à la hauteur de leur exemple, ferment d’une cohésion que nous devons sans cesse cultiver’’, a déclaré le Commandant Du Peyroux. La cérémonie a pris fin avec la sonnerie du cessez-le-feu sifflée par un élément de la musique principale de l’Armée sénégalaise, qui a aussi joué les hymnes français et sénégalais. APS