La DGE a enregistré 261 candidats à la candidature

Le dépôt de dossiers des candidats à la candidature à la prochaine présidentielle se poursuit. À la date du 3 novembre 2023, la Direction générale des Élections (DGE) a enregistré 261 candidats à la candidature pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Pour les candidats, il leur faut, au minimum, 44 231 électeurs et 58 975 pour le maximum. Une partie de ces électeurs-parrains doit obligatoirement provenir de 7 régions au moins à raison de 2000 au moins par région. Le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires, mentionne l’arrêté du ministre de l’intérieur, rappelant également que le parrainage parlementaire est constitué par une liste de 8% des députés composant l’assemblée nationale, soit 13 députés. Pour ce qui est du parrainage des chefs exécutifs territoriaux, il est constitué par une liste de 20% des présidents de conseil départemental et des maires sur l’ensemble du territoire national, soit 120 élus. Un électeur, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu’un seul candidat. Le surplus de parrains par rapport au maximum fixé, pour chaque type de parrainage, est considéré comme nul et non avenu et n’est pas tenu en compte lors du contrôle. Les modèle de des fiches de collecte de parrains sont de formats 21X29,7 CM (A4).