La Coalition « ABDOUL 2024 » accuse Macky Sall d’avoir plagié son discours et ses programmes

Le président de la République est à Kédougou dans le cadre d’une tournée économique dans la région orientale, à Kaolack, Kaffrine et Fatick du 13 au 17 novembre. Lors du Conseil présidentiel, le chef de l’Etat a lancé un « appel national » aux entreprises publiques et privées pour la mise en œuvre d’un plan spécial pour l’emploi des jeunes, invitant le Premier ministre à « prendre sans délai des mesures dans ce sens”. Dans une tribune publie, ce mercredi 15 novembre, la Coalition de l’ex-Premier ministre Abdoul Mbaye accuse le président Macky Sall d’avoir plagiat leur discours et leurs programmes. In extenso leur tribune « Je lance un appel national depuis Kédougou aux entreprises de l’Etat et du secteur privé pour la mise en place d’un plan spécial sur la question de l’emploi de la jeunesse sénégalaise », a déclaré Macky Sall. Macky Sall semble vouloir prendre en urgence la question de la jeunesse. « Je fais un appel national à l’État, surtout aux entreprises privées pour la mise en place d’un plan pour la jeunesse. Un plan spécial qui devra être pour la formation professionnelle, un plan pour les stages des jeunes dans les entreprises, mais également un plan pour les grands travaux nationaux, notamment le chantier d’assainissement, la voirie, les chantiers de lutte contre les inondations, de l’hygiène publique, mais également les chantiers de lutte contre la désertification pour le reboisement », a-t-il dit. Ceux de Abdoul Mbaye dans son discours du 30 septembre 2018 (Congrès extraordinaire de l’ACT) : La création d’emplois résultera aussi de programmes spécifiques consistant en de « grands travaux » à haute intensité de main d’œuvre en substitution à cette même logique de « grands projets ». Parmi ces « grands travaux » figurent : • La Construction d’une nouvelle capitale administrative du Sénégal. L’ouverture de ce grand chantier permettra une forte utilisation de métiers du bâtiment dans lesquels le Sénégal regorge d’une main d’œuvre qualifiée. Le chantier sera par contre saisi comme une opportunité de renforcement des capacités de cette main d’œuvre par tests suivis de formation avant recrutement par les entreprises qui seront concernées par la réalisation des édifices publics. Le choix du site d’accueil de la nouvelle capitale est pour l’instant conservé secret. Mais il devra respecter au moins 3 critères forts : • Un éloignement conséquent de Dakar et de la presqu’île du Cap Vert afin de pouvoir correspondre à une véritable démarche de désengorgement de Dakar et de valorisation d’une partie du territoire sénégalais délaissée; • Une activité économique existante – ou potentielle à développer – pour ajouter une rationalité économique à celle purement administrative et résidentielle; • Un accès possible à partir de la région de Dakar par des moyens de transport rapides et de masse ; • La réhabilitation du chemin de fer est un autre parmi les grands travaux qui seront engagés. Il aura pour objectifs la création d’emplois par l’ouverture d’un grand chantier, le regain d’activités dans les villes de gares, la réduction du coût du fret, une moindre fréquentation et donc la préservation des routes en particulier par les gros porteurs, le renforcement de la relation économique avec l’hinterland que constitue le Mali, mais aussi une recherche de liaison avec le sud-est du Sénégal et l’ensemble de cette zone minière au-delà des frontières sénégalaises. • La remise en vigueur du projet des vallées fossiles associé à une réalisation de nombreux forages: permettra la lutte contre la désertification du Ferlo par l’amener d’eau dans cette zone à vocation sylvo-pastorale, le développement de zones de pâturages, et le développement de l’agriculture. Les études préciseront les sources de l’eau qui mettra fin à l’avancée du désert et autorisera le développement de la stabulation. Elle pourra provenir du sous sol, du fleuve Sénégal ou de la mer en fonction du coût de son dessalement par l’énergie solaire.