La CBAO maintient sa décision de licenciement contre ses trois "ex" agents malgré l’annulation de ladite décision par le ministre du travail

La CBAO campe toujours sur sa position et ferme ses portes à ses « ex » agents même après que leur licenciement annulé par le ministre du Travail avec l’aval de l’inspection régionale du travail de Dakar. Sur les ondes de la RFM, le chargé des revendications et porte-parole du collège des délégués de la CBAO a fait savoir que les mis en cause, Mansour Diallo, Alioune Seck et Papa Doudou Tounkara, sont venus ce lundi matin pour reprendre leur travail après la décision du ministre du travail, mais ils n'ont pas réussi à mettre les pieds dans les locaux. Affirmant que la banque a fermé ses portes pour ses trois collègues. « A notre grande surprise, la CBAO a refusé à nos collègues d'accéder à la banque aujourd'hui, alors qu'ils étaient venus pour travailler. C'est dommage parce que ce que ça montre qu'ils ne respectent même pas les décisions des autorités sénégalaises qui ont instruit la réintégration de nos collègues », a fait savoir Raoul Kaly, la chargée des revendications et porte-parole du collège des délégués de la CBAO.