La CAF confirme la date et le lieu de la cérémonie des Awards 2023

La ville de Marrakech, au Maroc, accueillera l’édition 2023 des CAF Awards le lundi 11 décembre prochain. L'événement aura lieu à l'hôtel Movenpick à 19h00, heure locale (18h00 GMT). Comme chaque année, les CAF Awards célèbrent les plus grandes réalisations des acteurs et actrices du continent africain. Durant cette cérémonie, seront récompensées les performances exceptionnelles qui ont lieu au cours des compétitions nationales et internationales, avec en point d'orgue la désignation du Joueur Africain et de la Joueuse Africaine de l'année. Plus tôt cette semaine, la CAF a annoncé les listes restreintes pour les catégories féminines des CAF Awards 2023. Pour le titre de Joueuse Africaine de l'année, dix footballeuses de renom y figurent. Quant aux autres catégories, à savoir Joueuse Interclubs de l'année, Gardienne de l'année, Jeune joueuse de l'année, Entraîneur de l'année, Équipe nationale de l'année et Club de l'année, elles comptent chacune cinq nominés. Liste des nominés Joueuse Africaine de l’année Ajara Nchout Njoya (Cameroun, Inter Milan) Anissa Lahmari (Maroc, Levante Las Planas) Fatima Tagnaout (Maroc, AS FAR) Ghizlaine Chebbak (Maroc, AS FAR) Asisat Oshoala (Nigeria, FC Barcelone) Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC) Andile Dlamini (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns) Hilda Magaia (Afrique du Sud, Sejong Sportstoto) Thembi Kgatlana (Afrique du Sud, Racing Louisville) Barbara Banda (Zambie, Shanghai Shengli) Joueur Africain de l’année Riyad Mahrez (Algérie, Al Ahli) Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun, Naples) Vincent Aboubacar (Cameroun, Besiktas) Mohamed Salah (Égypte Liverpool) Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain) Sofyan Amrabat (Maroc, Manchester United) Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal) Youssef En-Nesyri (Maroc, FC Séville) Victor Osimhen (Nigeria, Naples) Sadio Mané (Sénégal, Al Nassr)