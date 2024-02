LIGA: LUCAS OCAMPOS VICTIME D'UNE AGRESSION SEXUELLE SUR LA PELOUSE DU RAYO VALLECANO

Un supporter adverse assis au premier rang dans les tribunes lui a glissé un doigt entre les fesses alors que l'attaquant argentin s'apprêtait à effectuer une remise en jeu, lundi soir en Espagne. L’image s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. L'ancien joueur de l'OM Lucas Ocampos s’apprêtait à effectuer une remise en jeu sur la pelouse du Rayo Vallecano, lundi soir, dans le cadre de la 23e journée de Liga, lorsqu’il a été victime d’un attouchement sexuel de la part d’un jeune supporter qui se trouvait au premier rang et qui lui a glissé un doigt entre les fesses. "Les images ont sûrement été vues, a réagi à chaud le joueur à l'issue de la rencontre. J'espère que la Liga prendra cela au sérieux comme elle prend le racisme au sérieux." L’attaquant argentin a eu beau protester auprès des acteurs de la rencontre, provoquant une brève interruption du match, le supporter responsable de ce geste inacceptable n’a jamais été inquiété. Pire, un autre adolescent assis juste à côté de lui, nullement intimidé, a continué dans le registre de la provocation, faisant mine de vouloir se battre avec Lucas Ocampos une fois que ce dernier avait le dos tourné pour effectuer la touche, avant de se rassoir. Le stade de Vallecas est connu pour la proximité de ses tribunes avec le terrain de jeu, si bien que les joueurs se retrouvent souvent au contact direct de certains spectateurs, offrant à ces derniers l’occasion de déraper. "Si cela se produit dans le football féminin…, a interpellé Lucas Ocampos. Je me suis retenu parce que j'ai deux filles, et j'espère que demain cela ne leur arrivera pas. J’espère aussi qu'ils prendront les mesures qui s'imposent et qu'une telle bêtise ne ternira pas l'image des autres supporters, qui se sont très bien comportés." D’après la presse espagnole, l’incident a été porté à la connaissance du délégué de la rencontre. Séville a exprimé son soutien à Lucas Ocampos et "regrette profondément" ce qui lui est arrivé dans un communiqué: "Le Séville FC espère que les mesures appropriées seront prises conformément au règlement afin que ce type de comportement ne se répète pas sur un terrain de football. Ces gestes et comportements ne devraient pas être autorisés dans notre compétition si nous aspirons à être la meilleure ligue du monde." Séville, grâce au doublé du Marocain Youssef En-Nesyri, l'a emporté (2-1) sur la pelouse du Rayo Vallecano et la 15e place du classement en Liga.