LE COSEC VEUT RENFORCER LES CAPACITES DES CHARGEURS

le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, Aly Haidar, a présidé, hier à la foire, l’ouverture d’un séminaire de formation des chargeurs autour du thème « négociation du fret dans le cadre des expéditions internationales et règles d’indemnisation en cas de contentieux ». A travers cet atelier, les autorités du Cosec visent à former les participants sur la tarification du fret, la notion de contentieux maritime et les indemnisations pour dom- mage à la marchandise. De l’avis du ministre, ce séminaire augure de très bonnes relations entre les partenaires, qui utilisent le fret, le Cosec et son département. Selon lui, la cherté du fret a un « impact négatif » sur le prix du consommateur. « Donc, il nous faut revoir ces coûts et étudier avec nos différents partenaires comment ramener ceux-là à la baisse », a expliqué M. Hai- dar. A son avis, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de former nos professionnels, composés d’importateurs et d’exportateurs. Ces derniers, sou- ligne le ministre, sont très actifs dans le commerce local, ils doivent connaitre leurs droits et devoirs. C’est pourquoi, ajoute M. Haidar, la tenue de ce séminaire est intéressante. Cette formation entre, selon lui, en droite ligne de la mission du Cosec, chargé de jouer le rôle de régulateur et de mise à niveau ».



le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes relève, également que le commerce, par voie maritime occupe 95% du taux des transferts des marchandises. D’où la nécessité selon lui, de développer le commerce intérieur et celui sous-régional. Donnant l’exemple de la sierra-Léone, le ministre soutient que ce pays dispose de beaucoup de ressources naturelles dont nous avons besoin. A l’en croire, le Sénégal, avec la vision du Chef de l’Etat Macky sall, a des bateaux, qui sont en fabrication en Corée et en France. D’après lui, ils vont permettre de désenclaver les ports de Foundiougne, de Kaolack, de Ziguinchor et de Saint-Louis. « Nous comptons accompagner le Cosec dans ce processus de formation ; les chargeurs seront, aussi aidés à mettre en valeur leurs produits pour développer le commerce extérieur », a promis le ministre. Pour Demba Faye, directeur des études et de l’assistance aux chargeurs, par ailleurs représentant du directeur général du Cosec, cet atelier répond à une de ses missions, qui consiste à assister les chargeurs par un renforcement de capacité. C’est dans ce cadre, indique-t-il, que le Cosec, dans son programme d’activités, a organisé cet atelier de formation. « Nous avons récemment tenu un séminaire sur les procédures de dédouanement des marchandises et sur le contentieux douanier », rappelle M. Faye, soulignant que la présente session va permettre aux chargeurs de connaître leurs droits pour pouvoir se défendre dans le cadre d’un contentieux.



Résultats attendus



Au sortir de ce séminaire, le chargeur se fait une religion sur le choix des compagnies de transport maritime qui ont la meilleure offre ainsi que leur diligence en matière de prise en charge, de garde, et de livraison conforme dans les délais. De son côté, le Cosec souhaite voir des chargeurs formés, avertis et performants, qui réalisent des gains importants de temps et font des économies financières substantielles en terme de contentieux. A propos des raisons de l’organisation de ce séminaire, les autorités du Cosec constatent que le contrat de transport maritime de marchandises met en présence des forces inégales que sont le transporteur et el chargeur. Bien souvent, des conflits naissent dans le cadre du transport maritime et donnent lieu à une indemnisation. « Du fait de la complexité du contrat et des aléas des expéditions maritimes, le chargeur a le souci de préserver ses intérêts quant à la tarification du fret et les préjudices nés des retards, pertes ou avaries de sa marchandises ».



Le Cosec entend faire bénéficier aux chargeurs d’une formation en vue de leur doter d’instruments pour comprendre la tarification du fret, édifier et sensibiliser les acteurs sur cet aspect important du contentieux.