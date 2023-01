L’invite de Cissé Lô aux hommes politiques et aux Sénégalais !

Moustapha Cissé Lô qui avait complètement disparu de la vie publique, est sorti hier de son silence pour lancer un message de paix à ses compatriotes. Connu pour ses mots crus, l’ancien parlementaire est apparu sous un nouveau jour lors du baptême de son petit-fils. Un véritable discours moralisateur, invitant au retour à Dieu, à l'amour de son prochain, à la culture de la paix et à cesser de jeter l'opprobre sur son prochain. « Je ne fais qu'alerter. Si je dis une chose, sachez que j’en ai tu 100 autres», a souligné l'ancien parlementaire et responsable de l’Apr. Il exhorte au retour à Die : «Qu'on se repentisse et qu'on demande pardon à Dieu. Et qu'on se souhaite la paix. Chacun, du moins beaucoup de gens, à commencer par moi-même, ont fait des choses réprouvées par Dieu, qu'il ne voudrait pas qu'on révèle», explique Moustapha Cissé Lô. L’ex député demande aussi aux Sénégalais d'éviter de tomber dans certains travers et certaines pratiques et «qu'on se contente de ce que Dieu nous a donné et qui est légale».