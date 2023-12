L’exploit de Thiago Motta régale l’Italie, c’est la guerre au Borussia Dortmund

L’équipe de Thiago Motta portée aux nues en Italie, le Borussia Dortmund tremble de partout et l’Angleterre salue le carton de Liverpool, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le «show Motta» En Italie, nous avions le droit aussi à un choc en 8es de finale de la Coupe d’Italie entre l’Inter et Bologne. Et coup de tonnerre dans La Botte, Bologne a éliminé le double tenant du titre sur le score de 2-1. Pour Il Corriere dello Sport c’était le «show Motta» ! «Thiago fait le coup à San Siro. Bologne a été retentissant et renvoie l’Inter à la maison. Les Rossoblu sont en quarts, ils éliminent Inzaghi qui avait gagné les deux derniers titres.» Le coup de force de l’équipe de Thiago Motta fait aussi la Une de La Gazzetta dello Sport qui parle d’«exploit pour Bologne» ! «Bologne revient, gagne et se qualifie pour les quarts de finale». De son côté, «Lautaro Martinez a tiré la sonnette d’alarme», après le revers de l’Inter ! Pour Tuttosport, «Zirkzee fait pleurer l’Inter et Lautaro» ! Thiago Motta et le siens ont frappé un grand coup en Italie avec cette victoire… Reus veut la peau de Terzic En Allemagne, le Borussia Dortmund ne vit pas une fin d’année sereine. Depuis plusieurs jours, le coach du club, Edin Terzic, est particulièrement critiqué. Ce matin, le journal Bild annonce que son avenir est en jeu : «derrière l’écusson, il y a le job de Terzic» ! Et oui, apparemment les cadres du vestiaires, dont la légende du club Marco Reus, en auraient marre de son management et de ses choix tactiques. Bild rapporte aussi que l’attaquant allemand mènerait une fronde en interne pour évincer son coach. Pour sanctionner ce comportement, Terzic a d’ailleurs laissé Reus sur le banc tout au long de la rencontre face à Mayence, mardi (1-1). «Reus et d’autres joueurs ont récemment remis en cause la façon de jouer de l’équipe directement auprès de Terzic.» Le directeur général, Hans-Joachim Watzke a lui aussi été pris à parti sur la direction que prenait l’équipe. Les cadres du BVB dénoncent les lacunes tactiques de Terzic. Sauf que le comportement de Marco Reus ne plaît pas du tout à la direction et il s’expose à des sanctions. Bref, c’est la guerre en interne à Dortmund. Liverpool frappe un grand coup En Angleterre, il y avait les quarts de finale de la Carabao Cup ! Et c’est Liverpool qui a réalisé un gros coup hier soir en surclassant West Ham (5-1). Une victoire qui fait la Une du Guardian qui placarde que les Reds «ont trouvé leur rythme de croisière. Le Liverpool de Curtis Jones est en demi-finale.» Mais l’Anglais n’est pas le seul à faire la Une des médias anglais, mais pour le Daily Express, «les Reds se déchaînent. Les hommes de Klopp s’imposent et se qualifient pour les demi-finales», rapporte le quotidien. Mais effectivement, l’homme qui a aussi marqué cette rencontre avec l’ouverture du score, c’est Dominik Szoboszlai ! Pour le Daily Mail, c’est «l’homme-fusée !» avec son «coup de canon qui a permis aux Reds de se déchaîner et d’infliger une raclée.»