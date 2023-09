L'équation Amadou Bâ-ADD est résolue, selon Seydou Gueye

Bien que le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo ait décidé de renoncer à sa candidature, dans sa déclaration face aux journalistes samedi, il n'a, en aucun moment prononcé le nom de Amadou Bâ. Une attitude qui a suscité beaucoup d'interrogations. Mais le porte-parole de l'Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), a tenté de rassurer. « L'équation est résolue. C'était une équation à une inconnue et une inconnue est plus simple à résoudre qu'une équation différentielle ou à deux inconnues. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui il était question de d'édifier l'opinion sur sa posture», a-t-il dit dans l'émission Grand Jury de la RFM, parlant de Abdoulaye Daouda Diallo. Seydou Gueye d'ajouter : « Abdoulaye Daouda Diallo est un homme politique qui ne vote jamais contre son camp. Et dès lors qu'il a compris après avoir échangé à plusieurs reprises avec le président de la République, il a pris cette décision que je salue et je le félicite. Le candidat Amadou Bâ est un homme bien. On a une équipe qui peut avoir des performances dans une compétition mondiale». Le ministre conseiller a insisté l'engagement de faire avancer son pays quand on se lance en politique. « On est en politique parce qu'on a l'engagement de faire avancer son pays. Et aujourd'hui, au vue de l'analyse que nous partageons, sur les risques qui pèsent dans notre sous-région, qui sont dans notre sous région et qui pourraient nous affecter, il était plus urgent d'être sur la ligne commune de combat pour faire face à l'obscurantisme, aux extremismes et au populisme».