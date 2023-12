L’échange XXL entre Manchester United et le Barça, Jude Bellingham pose un sacré casse-tête au Real Madrid

Manchester United cherche à refourguer Jadon Sancho à tout prix, Madrid s’inquiète de la Bellingham-dépendance, Manchester City sait comment se débarrasser de Kalvin Phillips, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Manchester United prêt à tout pour Jadon Sancho Boudé par Erik Ten Hag depuis leur querelle au mois d’août, Jadon Sancho est coupé du reste du monde à Old Trafford à tel point qu’il n’a plus accès aux infrastructures de l’équipe première. Manchester United est désespéré et prêt à tout pour l’Anglais. Après avoir tenté un échange contre Donyell Malen de Dortmund, le journal Sport révèle dans ses pages intérieures que Manchester United réfléchirait à un échange Sancho-Raphinha avec le FC Barcelone. Conscient de ne pas pouvoir récupérer les 85M€ investis, Manchester United cherche donc à limiter la casse. Reste à savoir ce qu’en pensera le Barça qui appréciait le profil du joueur lors de son époque à Dortmund. Le Brésilien, qui ne fait pas l’unanimité, semble toutefois avoir une meilleure cote sur le marché. Bellingham, seul au monde La presse madrilène tire la sonnette d’alarme et estime que «Jude Bellingham a besoin d’aide» et au plus vite, comme le placarde le journal AS dans ses pages intérieures ! Clairement, la Bellingham-dépendance est plus que jamais d’actualité. Si le Real Madrid a pu l’expérimenter avec Cristiano Ronaldo par le passé, la Casa Blanca n’apprécie pas vraiment cela visiblement. Les blessures de Vinicius Jr en ce début de saison ont donné plus de responsabilités à l’Anglais qui a su répondre présent, mais il est bien trop seul. Le journal met plusieurs stats en avant. Avec 12 des 34 buts inscrits, Bellingham c’est 35% des buts du Real Madrid en championnat. Des stats qui inquiètent donc à Madrid. L’axe Juventus-Manchester City remis au goût du jour On file en Italie avec «le cadeau de Pep à la Juventus», comme le signale La Gazzetta dello Sport ce lundi matin. Et c’est visiblement Noël avant l’heure puisque Manchester City va réussir à se débarrasser de l’indésirable Kalvin Phillips. A la recherche d’un renfort peu coûteux au milieu de terrain, la Juve a jeté son dévolu sur le milieu de terrain anglais. Manchester City voit cet intérêt d’un bon oeil car il ne souhaite pas céder son joueur à un rival. Une réunion va avoir lieu dans les plus brefs délais. Peut-être même cette semaine, car le club champion d’Europe affrontera Crystal Palace samedi et partira ensuite immédiatement pour l’Arabie Saoudite, où il disputera la Coupe du monde des clubs.